Die Blues holen ablösefrei eine der besten Abwehrspielerinnen der Welt zurück in die englische Hauptstadt.

Die frühere Weltfußballerin Lucy Bronze kehrt zurück in ihre Heimat. Die 32-Jährige verlässt den Champions-League-Sieger FC Barcelona nach zwei erfolgreichen Jahren und wechselt zum englischen Serienmeister FC Chelsea. Das teilten die beiden Klubs am Mittwoch mit. In London erhält Bronze einen Zweijahresvertrag und spielt künftig an der Seite der deutschen Nationalspielerin Sjoeke Nüsken.