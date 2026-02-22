Lennart Karl feiert diesen Sonntag seinen 18. Geburtstag. Dadurch verlängerte sich sein Vertrag beim FC Bayern per Klausel automatisch bis 2029 - und außerdem darf er alleine Autofahren. Ein Fakt, der ihm durchaus wichtig zu sein scheint. In einem Interview mit dem Kicker anlässlich seiner Volljährigkeit kam Karl von sich aus gleich dreimal auf diese Thematik zu sprechen.
"Früher gab es da schon auch einen Rüffel": Lennart Karl verrät, wo er sich seit seinem Profi-Dasein beim FC Bayern München besonders verbessert hat
Der 18. Geburtstag sei "schon etwas Besonderes", sagte Karl zunächst. "Ich habe jetzt meinen Führerschein gemacht, dadurch fühlt man sich einfach ein bisschen freier, auch wenn mir meine Eltern immer noch sagen, was ich machen soll und was nicht. Insgesamt wird man unabhängiger." Gerade der Führerschein "war mir sehr wichtig", ergänzte Karl. Worauf er sich in der Volljährigkeit am meisten freut? "Aufs Autofahren. Das kommt nach Fußball und Familie, die mir am wichtigsten sind. Im Fußball ändert sich ja nichts."
- AFP
Lennart Karl spricht über Druck beim FC Bayern München
Der Rechtsaußen debütierte im Sommer bei der Klub-WM im Alter von 17 Jahren für den FC Bayern und spielte sich in der Hinrunde in den Kreis der Startelf-Kandidaten. Nach 31 Pflichtspieleinsätzen hält Karl bereits bei sieben Toren und vier Assists. Mit seinem rasanten Aufstieg wuchs automatisch auch der Druck, gleichzeitig rückte Karl innerhalb kürzester Zeit in den öffentlichen Fokus.
"Von außen prasselt viel auf einen ein, von den Medien, über die sozialen Netzwerke. Das muss man einfach ausblenden, aber das geht nicht immer. Auf dem Platz zählt ja nicht, wie alt ich bin, sondern dass ich meine Leistung zeige", sagte er. "Die Kunst ist, das Drumherum nicht an mich heranzulassen. Aber natürlich bekommt man mit, was über einen berichtet wird, und ich bin ja auch auf Instagram, wobei ich zuletzt kaum noch etwas gepostet habe."
Seit der U16 wird Karl vom ehemaligen DFB-Kapitän Michael Ballack beraten. "Es passt seit dem ersten Eindruck perfekt. Er gibt Tipps, ich kann von ihm lernen", sagte Karl. "Ich würde sagen, wie bei meinem Vater gilt: Wenn etwas nicht so gut geklappt hat, meldet er sich, wenn etwas gut geklappt hat, dann nicht. Wir reden schon oft miteinander."
- AFP
Lennart Karl erhofft sich Teilnahme an der WM 2026
Ein Fokus lag bei Karl zuletzt auf der Verbesserung seiner Defensivarbeit. "Das ist echt wichtig, das habe ich bei den Profis mehr und mehr verinnerlicht. Früher, in der Jugend, habe ich das zu sehr vernachlässigt", sagte Karl. "Früher gab es da schon auch einen Rüffel. Trotzdem bin ich öfter vorne stehen geblieben. Bei den Profis kann ich das nicht bringen, da müssen alle auch zurücklaufen." Besonders die Zusammenarbeit mit Trainer Vincent Kompany habe bei ihm zu einem Umdenken geführt. "Früher hat man mir das auch schon gesagt, aber jetzt ist es mir noch bewusster geworden."
Aufgrund seiner rasanten Entwicklung wird Karl längst mit einer Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft und einer WM-Teilnahme in Verbindung gebracht. "Für mich zählt einzig, bei Bayern alles zu geben - nur dann kann ich auf eine Nominierung hoffen", erwiderte Karl. "Wer nicht auf so etwas hofft, hat im Fußball nichts verloren." Kontakt mit Bundestrainer Julian Nagelsmann habe es bisher aber noch keinen gegeben.
Die nächste Chance auf eine Nominierung besteht bei der Länderspielphase Ende März. Dann trifft das DFB-Team in zwei Testspielen auf die Schweiz und Ghana.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
Datum Uhrzeit Begegnung Samstag, 28. Februar 18.30 Uhr Borussia Dortmund- FC Bayern (Bundesliga) Freitag, 6. März 20.30 Uhr FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) Dienstag/Mittwoch, 10./11. März 21 Uhr BVB/Atalanta/Olympiakos/Leverkusen - FC Bayern (Champions League) Samstag, 14. März 15.30 Uhr Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga) Dienstag/Mittwoch, 17./18. März 21 Uhr FC Bayern - BVB/Atalanta/Olympiakos/Leverkusen (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.