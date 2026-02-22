"Früher gab es da schon auch einen Rüffel": Lennart Karl verrät, wo er sich seit seinem Profi-Dasein beim FC Bayern München besonders verbessert hat

Der Rechtsaußen debütierte im Sommer bei der Klub-WM im Alter von 17 Jahren für den FC Bayern und spielte sich in der Hinrunde in den Kreis der Startelf-Kandidaten. Nach 31 Pflichtspieleinsätzen hält Karl bereits bei sieben Toren und vier Assists. Mit seinem rasanten Aufstieg wuchs automatisch auch der Druck, gleichzeitig rückte Karl innerhalb kürzester Zeit in den öffentlichen Fokus.

"Von außen prasselt viel auf einen ein, von den Medien, über die sozialen Netzwerke. Das muss man einfach ausblenden, aber das geht nicht immer. Auf dem Platz zählt ja nicht, wie alt ich bin, sondern dass ich meine Leistung zeige", sagte er. "Die Kunst ist, das Drumherum nicht an mich heranzulassen. Aber natürlich bekommt man mit, was über einen berichtet wird, und ich bin ja auch auf Instagram, wobei ich zuletzt kaum noch etwas gepostet habe."

Seit der U16 wird Karl vom ehemaligen DFB-Kapitän Michael Ballack beraten. "Es passt seit dem ersten Eindruck perfekt. Er gibt Tipps, ich kann von ihm lernen", sagte Karl. "Ich würde sagen, wie bei meinem Vater gilt: Wenn etwas nicht so gut geklappt hat, meldet er sich, wenn etwas gut geklappt hat, dann nicht. Wir reden schon oft miteinander."