Das Traumtor von Liverpools TAA in der Nations League kostet Grealish etwa 600 Euro.

Jack Grealish von Manchester City hat nach dem 3:1 der Engländer am Sonntagabend in der Nations League in Finnland von einer Wette mit Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool erzählt.

Demnach habe Grealish dem Teamkollegen 500 Pfund (etwa 600 Euro) versprochen, sollte dieser einen Freistoß aus der zweiten Reihe direkt verwandeln.

Zu Grealishs Freude und Verdruss verwandelte Alexander-Arnold sehenswert zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung der Three Lions.

Grealish selbst hatte England in Führung geschossen.

