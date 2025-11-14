Frankreich hat sich am Donnerstag mit einem 4:0-Sieg gegen die Ukraine vorzeitig für die WM qualifiziert. Dabei überzeugte nicht nur Michael Olise, sondern wieder einmal auch Dayot Upamecano, sein Kollege vom FC Bayern. Er spielte in der Innenverteidigung neben William Saliba vom FC Arsenal durch, der dritte Startelf-Kandidat Ibrahima Konate vom FC Liverpool saß über die volle Spielzeit auf der Bank.
Frankreichs Erfolgsgarant: Dayot Upamecano vom FC Bayern beeindruckt mit Gegentor-Statistik
Dank des Zu-Null-Sieges verbesserte Upamecano eine schon längst beeindruckende Statistik weiter. Seit Anfang 2023 absolvierte er 23 Länderspiele. Dabei blieb Frankreich 18-mal ohne Gegentor, insgesamt kassierte die Equipe Tricolore nur neun Tore in diesen Duellen. Noch beachtlicher macht diese Statistik ein Blick auf die zwölf Partien ohne Upamecano: Da hielt die Equipe Tricolore nämlich nur zweimal die Null - und kassierte insgesamt 15 Gegentore.
Trotz der großen Konkurrenz in der französischen Innenverteidigung hat sich Upamecano zum unumstrittenen Stammspieler und absoluten Erfolgsgaranten entwickelt. Der 27-Jährige befindet sich aktuell in der besten Form seiner bisherigen Karriere - und das sieht er auch selbst so. Ob er sich jemals so stark gefühlt habe? "Ehrlich gesagt, nein. Ich fühle mich in Top-Form", sagte er neulich im Interview mit L'Equipe.
FC Bayern: Verlängert Dayot Upamecano seinen Vertrag?
Unklar ist derweil weiterhin, wo er im kommenden Sommer seine Karriere fortsetzen wird. Upamecanos Vertrag beim FC Bayern läuft aus. Die Münchner wollen unbedingt mit ihm verlängern. Sportvorstand Max Eberl betonte neulich, dass ein neuer Vertrag mit Upamecano beim FC Bayern aktuell "über allem" steht.
Er selbst zögert aber noch, denn es besteht Interesse von etlichen anderen europäischen Topklubs. Real Madrid buhlt schon länger um ihn. Aber auch Paris Saint-Germain, der FC Chelsea und der FC Liverpool sollen interessiert sein.
Auf die Frage, ob der FC Bayern optimistisch sein dürfe, dass er seinen auslaufenden Vertrag verlängert, wich Upamecano zuletzt aus und erwiderte lediglich: "Ich habe immer gesagt, dass ich mich beim FC Bayern wohlfühle, ich habe einen super Trainer. Ich verstehe mich gut mit meinen Mannschaftskollegen."
Sollte Upamecano München verlassen, gelten Nico Schlotterbeck (25, Borussia Dortmund), Marc Guehi (25, Crystal Palace) und Ibrahima Konate (26, FC Liverpool) als mögliche Alternativen.
FC Bayern: Die nächsten Spiele
- Samstag, 22. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 26. November, 21 Uhr: Arsenal - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 29. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga)
- Mittwoch, 3. Dezember, 20.45 Uhr: Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)
- Samstag, 6. Dezember 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)