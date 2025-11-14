Frankreichs Erfolgsgarant: Dayot Upamecano vom FC Bayern beeindruckt mit Gegentor-Statistik

Unklar ist derweil weiterhin, wo er im kommenden Sommer seine Karriere fortsetzen wird. Upamecanos Vertrag beim FC Bayern läuft aus. Die Münchner wollen unbedingt mit ihm verlängern. Sportvorstand Max Eberl betonte neulich, dass ein neuer Vertrag mit Upamecano beim FC Bayern aktuell "über allem" steht.

Er selbst zögert aber noch, denn es besteht Interesse von etlichen anderen europäischen Topklubs. Real Madrid buhlt schon länger um ihn. Aber auch Paris Saint-Germain, der FC Chelsea und der FC Liverpool sollen interessiert sein.

Auf die Frage, ob der FC Bayern optimistisch sein dürfe, dass er seinen auslaufenden Vertrag verlängert, wich Upamecano zuletzt aus und erwiderte lediglich: "Ich habe immer gesagt, dass ich mich beim FC Bayern wohlfühle, ich habe einen super Trainer. Ich verstehe mich gut mit meinen Mannschaftskollegen."

Sollte Upamecano München verlassen, gelten Nico Schlotterbeck (25, Borussia Dortmund), Marc Guehi (25, Crystal Palace) und Ibrahima Konate (26, FC Liverpool) als mögliche Alternativen.