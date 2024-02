Einer will den BVB aus der Champions League kicken: Diese einstigen Youngster des FC Bayern München spielen derzeit andernorts groß auf

In München wurden sie aussortiert, bei ihrem neuen Verein spielen sie aktuell groß auf und sorgen für Furore.

Fünf Talente verstieß der FC Bayern München in den letzten Jahren, die mittlerweile bei anderen Klubs absolute Leistungsträger sind - per Leihe oder nach festem Wechsel. Ein Torhüter, ein Abwehrspieler, ein Mittelfeldakteur und zwei Stürmer blühen derzeit bei ihren neuen Vereinen im In- und Ausland auf und sorgen für positive Schlagzeilen. Die Bayern haben währenddessen mit Personal-Engpässen zu kämpfen und holen neue Spieler ohne Bayern-DNA.

Einer der Durchstarter-Youngster könnte indes demnächst Borussia Dortmund aus der Champions League schmeißen.