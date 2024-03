Die 2019 angefertigte Statue ist nicht öffentlich ausgestellt worden. Die Fans im Internet ahnen nun, warum das der Fall ist.

Im Internet sind Bilder der Statue von Bayern-Stürmer Harry Kane aufgetaucht, die 2019 in Auftrag gegeben wurde und die seitdem in einem Keller aufbewahrt wird. Die Fotos kamen nicht gut an und sorgten für hämische Kommentare im Netz.