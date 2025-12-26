Foto auf der Waage: Manchester Citys Erling Haaland reagiert auf Gewichts-Ansage von Trainer Pep Guardiola

Fußballstar Erling Haaland hat mit Humor auf die angekündigte Gewichtskontrolle seines Trainers Pep Guardiola reagiert. Der Stürmer des englischen Topklubs Manchester City teilte an den Weihnachtstagen ein Foto, auf dem er auf einer Waage steht. 94,4 kg zeigt das Gerät an. "Alles gut!", schrieb der 1,95 m große Norweger dazu mit einem Augenzwinkern.
Guardiola überprüft das Gewicht vor und nach der kurzen Weihnachtspause
Guardiola hatte vor der kurzen Weihnachtspause verraten, dass alle Spieler vor den Feiertagen gewogen worden seien. Für den Fall, dass einige von ihnen beim Festtagsschmaus zu sehr zugeschlagen haben sollten, drohte der Coach gar, sie aus dem Kader für die kommende Premier-League-Partie am Samstag (13.30 Uhr) bei Nottingham Forest zu streichen.
Guardiola: Drei Kilo zu viel - und man steht nicht im Kader
"Sie kommen am 25. zurück, und ich werde dort sein, um zu kontrollieren, wie viele Kilo sie zugenommen haben, ob sie fett geworden sind", sagte Guardiola: "Wenn sie nach drei Tagen zurückkommen, möchte ich sehen, wie sie aussehen. Sie dürfen essen, aber ich möchte sie kontrollieren." Ein Spieler, der vor Weihnachten in Top-Form war und danach drei Kilo mehr wiege, werde "in Manchester bleiben", so Guardiola: "Er wird nicht mit nach Nottingham reisen."
Haaland dürfte aber dabei sein. Der Angreifer ist in dieser Saison ohnehin unverzichtbar für City: In 23 Pflichtspielen erzielte er bislang 25 Tore.
Häufig gestellte Fragen
Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.