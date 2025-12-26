Foto auf der Waage: Manchester Citys Erling Haaland reagiert auf Gewichts-Ansage von Trainer Pep Guardiola

"Sie kommen am 25. zurück, und ich werde dort sein, um zu kontrollieren, wie viele Kilo sie zugenommen haben, ob sie fett geworden sind", sagte Guardiola: "Wenn sie nach drei Tagen zurückkommen, möchte ich sehen, wie sie aussehen. Sie dürfen essen, aber ich möchte sie kontrollieren." Ein Spieler, der vor Weihnachten in Top-Form war und danach drei Kilo mehr wiege, werde "in Manchester bleiben", so Guardiola: "Er wird nicht mit nach Nottingham reisen."

Haaland dürfte aber dabei sein. Der Angreifer ist in dieser Saison ohnehin unverzichtbar für City: In 23 Pflichtspielen erzielte er bislang 25 Tore.