Formkrise von Florian Wirtz beim FC Liverpool? "Die schießen die Dinger halt nicht rein"

Wirtz wartet seit seinem Sommerwechsel auf die Insel dort noch auf den Durchbruch. Das aber, betonte Nagelsmann, liege nicht allein am ehemaligen Leverkusener. Die Lage beim englischen Meister sei "sehr komplex" und "super schwierig", betonte er.

"Jeder der fünf Offensiven hat einen Anspruch, der Startspieler zu sein", führte Nagelsmann mit Blick auf den Liverpooler Luxuskader aus. Und: "Der ganze Klub ist dieses Jahr nicht so stabil, wie sie es letztes Jahr waren. Sprich, es ist schon viel schwieriger, da reinzurutschen. Dann ist es auch schwer für den Flo."