Findet die EM 2032 in der Türkei und Italien statt?

Die EM in Deutschland ist gerade vorbei - und doch schon jetzt ist klar, wo die nächsten beiden EM-Turniere stattfinden werden.

Alle vier Jahre findet eine Europameisterschaft statt - und das letzte Turnier ist gerade erst vorbei. In Deutschland sicherte sich Spanien in diesem Sommer durch einen 2:1-Finalsieg gegen England den Titel. Die Spiele und die Stimmung in und vor den Stadien machte Lust auf mehr - und natürlich gibt es auch in vier Jahren wieder eine EM.

Doch auch das Turnier 2032 ist vom europäischen Fußballverband UEFA bereits vergeben worden. Mit Deutschland richtete nur ein Land 2024 die EM aus, aber es gab auch schon einige Turniere, in denen zwei Nachbarländer die Ausrichter waren.

Die Türkei ist kein Nachbarland von Italien - kann es trotzdem sein, dass die EM 2032 in diesen beiden Ländern ausgetragen wird?

