FIFA zeichnet den Welttorhüter und die Welttorhüterin aus: Manuel Neuer und Ann-Katrin Berger müssen sich geschlagen geben

An der Abstimmung nahmen Fans, die aktuellen Kapitäne sowie Trainerinnen und Trainer der Männer- und Frauen-Nationalteams und ausgewählte Medienvertreter teil. Am Abend werden bei der Gala in Katar die Weltfußballer präsentiert.

Der Weltverband ehrt seit 1991 den Weltfußballer. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist nach wie vor der einzige Deutsche, der in der Geschichte der Abstimmung gewählt wurde (1991). Bei den Frauen dagegen gab es in Birgit Prinz, Nadine Angerer und Nadine Keßler bereits mehrere deutsche Preisträgerinnen.