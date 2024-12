FIFA The Best: Wer zeigt / übertragung die Wahl zum Weltfußballer 2024 in TV und Livestream?

FIFA The Best

Wer wird Weltfußballer 2024? GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Auszeichnung von "The Best" verfolgen könnt.

Zur Überraschung vieler Fans konnte sich Lionel Messi im vergangenen Jahr die Auszeichnung als Weltfußballer im Rahmen der "The Best" Gala sichern. Seinen Titel verteidigen kann der Argentinier in diesem Jahr allerdings nicht: Er befindet sich nicht unter den elf nominierten Spielern.

Wer kann Messi am heutigen Dienstag, den 17. Dezember als bester Fußballer des Globus ablösen? Anders als in den vergangenen Jahren wurde die Veranstaltung von der FIFA kurzfristig vorverlegt. Ebenso werden die Athleten nicht über einen roten Teppich schreiten. Die Ehrung lediglich als reduziertes Gala-Dinner stattfinden.

Als Topfavoriten auf die Messi-Nachfolge gelten indes der brasilianische Ballkünstler Vinicius Jr. sowie der, kürzlich mit dem Ballon D'or ausgezeichnete, Mittelfeldspieler Rodri. Unter den Nominierten befinden sich ebenfalls die beiden Deutschen Toni Kroos und Florian Wirtz.

GOAL verrät Euch, wo Ihr einschalten müsst, wenn Ihr wissen wollt, wer Messis Nachfolger als Weltfußballer wird.