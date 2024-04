In der Nacht bereiten Heidenheim-Fans den Gästeblock auf unangenehme Art und Weise für die Anhänger von RB Leipzig vor.

Anhänger des Bundesligisten 1. FC Heidenheim haben in der Nacht vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig Buttersäure im Gästeblock verteilt. Der Klub bestätigte den Vorfall der Bild-Zeitung. Auch während der Partie am Samstagnachmittag roch es in der Voith-Arena teilweise noch nach Erbrochenem. Rund 1500 Fans der Sachsen waren bei der Partie in Heidenheim vor Ort.