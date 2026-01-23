Bayern Münchens ehemaliger Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn sieht Harry Kane als wesentlichen Faktor des Erfolgslaufs des deutschen Rekordmeisters in dieser Saison.
Fettes Lob für Harry Kane vom FC Bayern: "Der modernste Leader, den man sich im Fußball vorstellen kann"
Bei 'Triple – der Hagedorn-Fussballtalk' auf Sky sagte Kahn über den souveränen Tabellenführer der Bundesliga: "Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie einen großen Einbruch bekommen sollten. Was in dieser Mannschaft auffällig ist: Da gibt es keinen Stinkstiefel mehr. Da gibt es keinen Spieler, der einen auf Superstar macht und schwierig für die Stimmung ist. Das bedeutet: Alle wollen das Gleiche."
Dann führte der langjährige Schlussmann des FCB aus: "Und das Ganze angeführt von jemandem, der bis dahin noch keine großen Titel gewonnen hat. Wie hungrig Harry Kane ist, spüren die anderen auch. Da geht es nicht um Einzelinteressen, sondern alle wollen das Gleiche: Erfolg, alle drei Titel gewinnen. Harry Kane ist von seinem Typ her der modernste Leader, den man sich im Fußball vorstellen kann. Vom Charakter her jemand, der sich innerhalb der Mannschaft zurücknehmen kann. […]
Kane habe eine "natürliche, sehr mitnehmende Art" und gehe "niemandem auf die Nerven".
- Getty
Harry Kane glänzt längst nicht nur als Vollstrecker
Gefragt, ob man aktuell die besten Bayern der Geschichte erlebe, meinte Kahn: "Ich kann mich noch an Zeiten mit Pep Guardiola erinnern. Da war Bayern auf einem ähnlichen Niveau. Im Grunde kann ich mich nur an ein Spiel erinnern, in dem sie auch verdientermaßen nicht gewonnen haben – das war gegen Arsenal." Die Leistungen der Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany nannte er zudem "sehr, sehr beeindruckend".
Die Bayern führen die Tabelle der Bundesliga nach 18 Spieltagen mit satten elf Punkten Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund an. In der Champions League lösten sie unter der Woche vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale und auch im DFB-Pokal ist die Kompany-Elf noch dabei.
Großen Anteil daran hat Kane, der längst nicht mehr nur als eiskalter Vollstrecker glänzt, sondern auch jede Menge Lob für seine Qualitäten als Spielgestalter und Ballverteiler einheimst. Der 32 Jahre alte Engländer bringt es in seiner dritten Spielzeit an der Säbener Straße auf imposante 34 Tore in 29 Pflichtspielen. Dazu lieferte er noch vier Vorlagen.
Harry Kanes Torbilanz:
- Leyton Orient: 5 Tore
- FC Millwall: 9 Tore
- Norwich City: 0 Tore
- Leicester City: 2 Tore
- Tottenham Hotspur: 280 Tore
- FC Bayern: 119 Tore
- England: 78 Tore