Fettes Lob für Harry Kane vom FC Bayern: "Der modernste Leader, den man sich im Fußball vorstellen kann"

Bei 'Triple – der Hagedorn-Fussballtalk' auf Sky sagte Kahn über den souveränen Tabellenführer der Bundesliga: "Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie einen großen Einbruch bekommen sollten. Was in dieser Mannschaft auffällig ist: Da gibt es keinen Stinkstiefel mehr. Da gibt es keinen Spieler, der einen auf Superstar macht und schwierig für die Stimmung ist. Das bedeutet: Alle wollen das Gleiche."

Dann führte der langjährige Schlussmann des FCB aus: "Und das Ganze angeführt von jemandem, der bis dahin noch keine großen Titel gewonnen hat. Wie hungrig Harry Kane ist, spüren die anderen auch. Da geht es nicht um Einzelinteressen, sondern alle wollen das Gleiche: Erfolg, alle drei Titel gewinnen. Harry Kane ist von seinem Typ her der modernste Leader, den man sich im Fußball vorstellen kann. Vom Charakter her jemand, der sich innerhalb der Mannschaft zurücknehmen kann. […]

Kane habe eine "natürliche, sehr mitnehmende Art" und gehe "niemandem auf die Nerven".