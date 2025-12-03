Robert LewandowskiGetty Images
Leopold Grünwald

Fehlschuss für die Geschichtsbücher: Robert Lewandowski knackt unrühmlichen Rekord beim FC Barcelona

Sein kolossal vergebener Elfmeter im Liga-Spiel gegen Atlético Madrid bringt Robert Lewandowski einen unrühmlichen Vereinsrekord beim FC Barcelona ein.

Auf diesen Rekord hätte Robert Lewandowski wahrscheinlich gerne verzichtet. Der Pole vergab im Duell zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid (3:1) am Dienstagabend in La Liga einen Strafstoß kläglich. Der Stürmer knallte den Ball aus Elfmetern derartig über den Kasten von Atleti-Keeper Jan Oblak, dass Erinnerungen an den Fehlschuss von Sergio Ramos im Champions-League-Halbfinale 2012 gegen den FC Bayern München wach wurden.

Es war nicht Lewandowskis erster verschossener Elfmeter der Saison. Bereits Anfang Oktober hatte er bei der 1:4-Pleite gegen den FC Sevilla einen Strafstoß links neben das Tor gesetzt. Durch den Patzer am Dienstag schrieb er nun Geschichte.

  • Als erster Barca-Spieler in der Historie der spanischen ersten Liga ballerte der 37-Jährige zwei Strafstöße neben das Gehäuse, ohne auch nur die Latte oder einen Pfosten zu treffen.

    Die Patzer vom Punkt sind ungewöhnlich für Lewandowski. In seiner Karriere ist der frühere Star des FC Bayern eigentlich ein sicherer Schütze aus elf Metern. Von 98 Versuchen in Pflichtspielen für die polnische Nationalmannschaft und seine verschiedenen Vereine verwandelte er 87-mal.

    Barca baut Tabellenführung aus

    In der laufenden Spielzeit vergab der Stürmer aber zwei von drei Strafstößen, zu denen er angetreten war. Ein Trostpflaster für Lewandowski dürfte die Tatsache sein, dass Barca trotz seines Fehlschusses die Partie gegen die Rojiblancos gewann, sein Punktekonto auf 37 Zähler ausbaute und seine Tabellenführung festigte.

    Real Madrid kann zwar mit einem Sieg am Mittwochabend wieder auf einen Punkt herankommen, aber die formschwachen Königlichen könnten auf einen einfacheren Gegner als Athletic Bilbao treffen.

    FC Barcelona: Die nächsten Spiele

    • Samstag, 6. Dezember 2025, 18:30 Uhr: Real Betis Sevilla (A)
    • Dienstag, 9. Dezember 2025, 21:00 Uhr: Eintracht Frankfurt (H)
    • Samstag, 13. Dezember 2025, 18:30 Uhr: Osasuna Pamplona (H)
    • Sonntag, 21. Dezember 2025, 16:15 Uhr: FC Villarreal (A)
    • Samstag, 3. Januar 2026, 21:00 Uhr: Espanyol Barcelona (A)
