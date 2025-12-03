Fehlschuss für die Geschichtsbücher: Robert Lewandowski knackt unrühmlichen Rekord beim FC Barcelona

Auf diesen Rekord hätte Robert Lewandowski wahrscheinlich gerne verzichtet. Der Pole vergab im Duell zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid (3:1) am Dienstagabend in La Liga einen Strafstoß kläglich. Der Stürmer knallte den Ball aus Elfmetern derartig über den Kasten von Atleti-Keeper Jan Oblak, dass Erinnerungen an den Fehlschuss von Sergio Ramos im Champions-League-Halbfinale 2012 gegen den FC Bayern München wach wurden.

Es war nicht Lewandowskis erster verschossener Elfmeter der Saison. Bereits Anfang Oktober hatte er bei der 1:4-Pleite gegen den FC Sevilla einen Strafstoß links neben das Tor gesetzt. Durch den Patzer am Dienstag schrieb er nun Geschichte.