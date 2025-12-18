FCB-Boss Christoph Freund soll großer Fan sein! Angeblicher Wunschspieler des FC Bayern wohl nur für Mega-Ablöse zu haben

Neben Franculino hat der deutsche Rekordmeister aber noch weitere Offensiv-Talente auf der Beobachtungsliste. Besonders eine Verpflichtung von Kölns Top-Talent Said El Mala soll intern laut Bild "absolute Priorität" genießen. Auch der deutsche Shootingstar des Bundesligaaufsteigers hat noch langfristig Vertrag (2030) und keine Ausstiegsklausel. Daher gab sich Sportdirektor Thomas Kessler auch im Sport1-Doppelpass entsprechend gelassen bezüglich eines drohenden Abgangs im Sommer.

"Wenn doch ein Klub vorbeikommt und wir uns als 1. FC Köln die Gedanken machen müssen, ob es sich lohnt, dieses Geld zu nehmen und zu reinvestieren, um den Kader insgesamt in der Spitze besser zu machen, dann werden wir darüber nachdenken", sagte der 39-Jährige dennoch und ergänzte: "Aber Stand heute gibt es dafür keinen Grund."

Neben den Bayern sollen auch Manchester United und Tottenham Hotspur ihr Interesse an El Mala bereits signalisiert und sogar ihre Vorstellung bezüglich der Höhe der Ablöse geäußert haben. Diese liegen der Sport Bild zufolge bei 30 bis 40 Millionen Euro.

Neben El Mala und Franculino ist in puncto Offensivverstärkungen auch der Name Fisnik Asllani mit den Münchnern in Verbindung gebracht worden. Anders als bei den Erstgenannten existiert in Asllanis Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim wohl laut Sky eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 bis 29 Millionen Euro.

Es sollen bereits erste Gespräche mit dem 23-Jährigen stattgefunden haben, allerdings hat der FCB auch hier Konkurrenz. So sollen auch der BVB und der FC Barcelona unter anderem um die Dienste des kosovarischen Nationalspielers buhlen. Asllani kommt bei Hoffenheim nach einer herausragenden Zweitligasaison auf Leihbasis bei der SV Elversberg bereits auf sieben Tore und drei Vorlagen in 16 Pflichtspielen.