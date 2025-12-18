FCB-Boss Christoph Freund soll großer Fan sein! Angeblicher Wunschspieler des FC Bayern wohl nur für Mega-Ablöse zu haben

Bereits im Sommer wollte der FC Bayern Franculino Dju vom FC Midtjylland verpflichten. Ein Last-Minute-Transfer scheiterte aufgrund des Vetos des dänischen Top-Klubs. Doch das Interesse des deutschen Rekordmeisters besteht offenbar nach wie vor.
FC Bayern: Christoph Freund offenbar intern Befürworter für Franculino-Transfer
Wie die Sport Bild berichtet, sei Sportdirektor Christoph Freund ein großer Befürworter des Mittelstürmers, der in ein paar Jahren Tor-Garant Harry Kane ablösen und bis dahin als Backup für den englischen Nationalmannschaftskapitän fungieren könnte.
Im Werben um den 21-Jährigen müssten die Bayern aber wohl tief in die Tasche greifen. Wie Transfermarkt berichtet, habe Midtjylland bereits mehrere Angebote für den blitzschnellen Franculino um die 20 Millionen Euro abgelehnt und fordere deutlich mehr, sollten die Bayern im kommenden Sommer erneut vorstellig werden.
Der 14-malige Nationalspieler von Guinea-Bissau erzielte wettbewerbsübergreifend in der laufenden Saison bereits 21 Tore in 30 Pflichtspielen, bereitete zudem drei Treffer vor. Das dänische Portal Campo hatte zuletzt berichtet, dass Scouts der Bayern, des BVB und auch des FC Liverpool bereits vor wenigen Wochen vor Ort waren, um sich erneut ein Bild von Franculino zu machen. Im betreffenden Spiel steuerte er zwei Tore beim 6:0-Kantersieg über Nordsjaelland bei.
FC Bayern: Interesse an Franculino bestätigt
Sportdirektor Jacob Larsen bestätigte auch bereits, dass die Interessenten für Franculino, dessen Vertrag noch bis 2029 läuft, Schlange stehen würden. "Der FC Bayern ist einer von mehreren, das ist richtig!"
Geht es nach Midtjyllands Erfolgstrainer Mike Tullberg, ehemals Interims- und U23-Trainer von Borussia Dortmund, wird Franculinos Weg aber nicht in die bayrische Landeshauptstadt führen."Es gibt keine FCM-Spieler, die zu Bayern München wechseln werden. Wenn sie uns verlassen, gehen sie nach Dortmund", scherzte Tullberg.
FC Bayern: Asllani und El Mala ebenfalls im Transfer-Fokus
Neben Franculino hat der deutsche Rekordmeister aber noch weitere Offensiv-Talente auf der Beobachtungsliste. Besonders eine Verpflichtung von Kölns Top-Talent Said El Mala soll intern laut Bild "absolute Priorität" genießen. Auch der deutsche Shootingstar des Bundesligaaufsteigers hat noch langfristig Vertrag (2030) und keine Ausstiegsklausel. Daher gab sich Sportdirektor Thomas Kessler auch im Sport1-Doppelpass entsprechend gelassen bezüglich eines drohenden Abgangs im Sommer.
"Wenn doch ein Klub vorbeikommt und wir uns als 1. FC Köln die Gedanken machen müssen, ob es sich lohnt, dieses Geld zu nehmen und zu reinvestieren, um den Kader insgesamt in der Spitze besser zu machen, dann werden wir darüber nachdenken", sagte der 39-Jährige dennoch und ergänzte: "Aber Stand heute gibt es dafür keinen Grund."
Neben den Bayern sollen auch Manchester United und Tottenham Hotspur ihr Interesse an El Mala bereits signalisiert und sogar ihre Vorstellung bezüglich der Höhe der Ablöse geäußert haben. Diese liegen der Sport Bild zufolge bei 30 bis 40 Millionen Euro.
Neben El Mala und Franculino ist in puncto Offensivverstärkungen auch der Name Fisnik Asllani mit den Münchnern in Verbindung gebracht worden. Anders als bei den Erstgenannten existiert in Asllanis Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim wohl laut Sky eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 bis 29 Millionen Euro.
Es sollen bereits erste Gespräche mit dem 23-Jährigen stattgefunden haben, allerdings hat der FCB auch hier Konkurrenz. So sollen auch der BVB und der FC Barcelona unter anderem um die Dienste des kosovarischen Nationalspielers buhlen. Asllani kommt bei Hoffenheim nach einer herausragenden Zweitligasaison auf Leihbasis bei der SV Elversberg bereits auf sieben Tore und drei Vorlagen in 16 Pflichtspielen.
FC Bayern - Transferziele: Asllani, El Mala und Franculino im Vergleich
- Franculino Dju: 21 Tore, 3 Vorlagen in 30 Spielen (2.060 Minuten)
- Said El Mala: 16. Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen (736 Minuten)
- Fisnik Asllani: 16 Spiele 7 Tore, 3 Vorlagen (1.074 Minuten)