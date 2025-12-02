"FCA ist und bleibt ein toller Verein": Nach Aus in Augsburg reagiert Sandro Wagner erstmals

Wagners Karriere an der Seitenlinie aber hat mit der "einvernehmlichen" Trennung vom FCA am Montag ihren ersten dicken Kratzer bekommen. "Wir wollten alle gemeinsam viel verändern! Das braucht Zeit", schrieb Wagner, "aber Fußball ist ein Tagesgeschäft."

Und in diesem hatte der FCA unter dem früheren Assistenten von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der bisherigen Saison viel zu selten überzeugt, die erhoffte spielerische Weiterentwicklung blieb aus. Statt das Image der "grauen Maus" abzulegen, ist Augsburg unter Wagner wieder im Abstiegskampf gelandet.