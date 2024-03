FC St. Gallen vs. FC Lugano im TV und LIVE STREAM: Das Topspiel der Super League heute live schauen

Heute findet das Spiel FC St. Gallen vs. FC Lugano statt. Doch wer zeigt / überträgt die Super League im TV und LIVE STREAM?

In der Super League 2023/24 gehen die Partien des 27. Spieltags über die Bühne. Hierbei steigt am Samstag das Spiel FC St. Gallen vs. FC Lugano. Das Aufeinandertreffen findet im Kybunpark statt. Die Espen und die Tessiner halten beide bei 40 Punkten.

Der FC St. Gallen unterlag vor einer Woche bei Servette mit 0:2. Die Genfer fügten der Mannschaft von Peter Zeidler die sechste Niederlage binnen acht Meisterschaftsspielen zu. Dazwischen hatten die Espen in der zweiten Februar-Hälfte mit einem 2:2 gegen den FC Winterthur und einem 1:0 gegen Stade-Lausanne-Ouchy gepunktet.

Für den FC Lugano kommt das Auswärtsspiel gegen den FC St. Gallen sechs Tage nach einem 1:0 in Luzern. Damit feierte die Elf von Mattia Croci-Torti den dritten Sieg binnen fünf Super-League-Auftritten. Nach einem 1:0 in Basel hatten die Tessiner zuerst ein 3:3 gegen die Young Boys Bern und ein 1:2 bei Servette verzeichnet. Anschließend war der Vormonat mit einem 2:0 gegen den FC Zürich geendet.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels FC St. Gallen vs. FC Lugano in der Super League.