Der FC Schalke 04 hat seine Saisonvorbereitung eröffnet. Nach den ersten Trainingseinheiten unter Coach Miron Muslic steht am heutigen Samstag, dem 28. Juni, das erste Testspiel der Saison an. Der Gegner ab 16 Uhr im Stadion am Heideweg (Nordhorn): „Best of Grafschaft“, ein Team aus Spielern des Kreises Grafschaft Bentheim.

GOAL verrät, wie die Lage hinsichtlich der Übertragung aussieht.