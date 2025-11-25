FC Liverpool in der Krise: Arne Slot muss bei Champions-League-Spiel gegen PSV Eindhoven wohl auf Florian Wirtz verzichten

Teammanager Arne Slot fühlt sich derweil für die Misere vom englischen Fußball-Meister FC Liverpool verantwortlich. "Es ist fast lächerlich. Das hätte ich nie erwartet", sagte der 47-Jährige über die Horror-Ergebnisse der letzten Wochen.

Die 0:3-Klatsche gegen Nottingham Forest stürzte die Reds am vergangenen Wochenende noch tiefer in die Krise. Acht der letzten elf Pflichtspiele gingen verloren, in der Premier League liegt der LFC nach zwölf Spieltagen nur auf Rang zwölf. "Niemand hätte erwartet, dass wir so viel verlieren würden. Natürlich übernehme ich die Verantwortung dafür und fühle mich schuldig", sagte Slot. Immerhin: In der Champions League liegt Liverpool auf Kurs, gewann drei der ersten vier Spiele.