Das Heimtrikot der PSV Eindhoven hat den FC Bayern München zu einer ungewöhnlichen Trikotauswahl gezwungen. Die Münchner liefen mit ihrem schwarzen Champions-League-Trikot, der roten Hose des Heim-Outfits und schwarzen Stutzen auf.
FC Bayern sorgt für kurioses Novum! Darum spielte der FCB gegen PSV Eindhoven in einer ungewöhnlichen Trikot-Kombination
FC Bayern erklärt kuriose Trikot-Wahl
"Das hat man so auch noch nie gesehen", sagte der verwunderte DAZN-Kommentator Mario Rieker. Auch Co-Kommentator Tobias Schweinsteiger witterte eine Premiere. "Schwarz-rot-schwarz haben wir meiner Meinung nach noch nie gesehen beim FC Bayern", sagte der Experte.
Diese Vermutung bestätigen die Münchner selbst auf ihrer Vereins-Homepage. Die seltene PSV-Kombination aus schwarzer Hose und rot-weiß-gestreiften Trikots zwinge die Gegner regelmäßig zum Improvisieren. Diesmal habe man sich daher erstmals in der Vereinsgeschichte für diese ungewöhnliche Trikotwahl entschieden.
- AFP
FC Bayern lief schon in "Brasilien-Hose" auf
Die Münchner sind in der Vergangenheit schon öfter gegen PSV angetreten – und wurden dabei schon mehrfach kreativ. So liefen sie etwa 1986, beim ersten Aufeinandertreffen beider Klubs, mit einem weißen Auswärtstrikot kombiniert mit einer gelb-blauen Hose auf. Diese wurde in Anlehnung an das Outfit der Selecao "Brasilien-Hose" genannt.
Beim zweiten Duell im März 1990 setzten sie erneut auf das weiße Trikot, aber eine dunkelblaue Hose mit roten Streifen. In der Saison 2016/17 trat man gegen PSV in Schwarz-weiß-schwarz an. Im Oktober 1999 hingegen verzichtete die PSV einmal aus Rücksicht auf die Gäste auf sein klassisches Heimdress und spielte in dunkelblau. In diesem Outfit fuhren die Niederländer den bisher einzigen Sieg gegen die Münchner ein.