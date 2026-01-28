FC Bayern sorgt für kurioses Novum! Darum spielte der FCB gegen PSV Eindhoven in einer ungewöhnlichen Trikot-Kombination

"Das hat man so auch noch nie gesehen", sagte der verwunderte DAZN-Kommentator Mario Rieker. Auch Co-Kommentator Tobias Schweinsteiger witterte eine Premiere. "Schwarz-rot-schwarz haben wir meiner Meinung nach noch nie gesehen beim FC Bayern", sagte der Experte.

Diese Vermutung bestätigen die Münchner selbst auf ihrer Vereins-Homepage. Die seltene PSV-Kombination aus schwarzer Hose und rot-weiß-gestreiften Trikots zwinge die Gegner regelmäßig zum Improvisieren. Diesmal habe man sich daher erstmals in der Vereinsgeschichte für diese ungewöhnliche Trikotwahl entschieden.