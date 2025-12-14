FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum Spiel gegen Mainz 05: Harry Kane nahe der Verzweiflung, ein Verteidiger patzt nach Positions-Wechsel

Obwohl das vorherige Spiel bereits fünf Tage zurückliegt und das nächste erst in sieben Tagen ansteht, rotierte Trainer Vincent Kompany. Vier Umstellungen im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon, drei davon in der Viererkette - dort begannen Min-Jae Kim, Hiroki Ito (mit seinem Startelf-Comeback nach mehr als neun Monaten) und Tom Bischof.

Der FC Bayern dominierte das Spiel nach Belieben und hatte 85 Prozent Ballbesitz. Lennart Karl brachte die Münchner auch hochverdient in Führung (29.). Doch Kacper Potulski glich nach einem Freistoß völlig überraschend aus (45.+2), ehe Lee Jae-Sung (67.) das Spiel sogar drehte. Per Elfmeter sorgte Harry Kane nach vielen vergebenen Chancen für das 2:2 (87.).

