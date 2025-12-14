FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-MAINZAFP
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum Spiel gegen Mainz 05: Harry Kane nahe der Verzweiflung, ein Verteidiger patzt nach Positions-Wechsel

Der FC Bayern hat zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison gepatzt und zwar ausgerechnet gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05. Die FCB-Profis in der Einzelkritik.

Obwohl das vorherige Spiel bereits fünf Tage zurückliegt und das nächste erst in sieben Tagen ansteht, rotierte Trainer Vincent Kompany. Vier Umstellungen im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon, drei davon in der Viererkette - dort begannen Min-Jae Kim, Hiroki Ito (mit seinem Startelf-Comeback nach mehr als neun Monaten) und Tom Bischof. 

Der FC Bayern dominierte das Spiel nach Belieben und hatte 85 Prozent Ballbesitz. Lennart Karl brachte die Münchner auch hochverdient in Führung (29.). Doch Kacper Potulski glich nach einem Freistoß völlig überraschend aus (45.+2), ehe Lee Jae-Sung (67.) das Spiel sogar drehte. Per Elfmeter sorgte Harry Kane nach vielen vergebenen Chancen für das 2:2 (87.).

  • FC Bayern - 1. FSV Mainz 05, Noten: Manuel Neuer

    Bestritt sein 535. Bundesligaspiel und zog damit mit Schalkes Sturm-Legende Klaus Fischer gleich, historisch kamen nur fünf Spieler häufiger zum Einsatz. Bei den beiden Gegentoren machtlos, ansonsten nicht gefordert. Exemplarisch: In Minute 15 führte Neuer unweit der Mittellinie einen Einwurf aus. Note: 3,5.

  • FC Bayern - 1. FSV Mainz 05, Noten: Josip Stanisic

    Gegen Sporting hatte Stanisic noch links verteidigt, gegen Mainz rückte er zunächst auf rechts. Dort souverän, bis er nach dem Dreifach-Wechsel in der 61. in die Innenverteidigung wechselte. Kurz darauf verschätzte sich Stanisic bei einem weiten Ball und verschuldete so das 1:2. Note: 4.

  • FC Bayern - 1. FSV Mainz 05, Noten: Min-Jae Kim

    Die nominellen Stammspieler Dayot Upamecano und Jonathan Tah saßen zunächst nur auf der Bank. Stellvertreter Kim verlor das Kopfballduell vor dem 1:1, ansonsten souverän. Note: 4.

    FC Bayern - 1. FSV Mainz 05, Noten: Hiroki Ito

    Nach zwei Einwechslungen feierte der lange verletzte Ito gegen Mainz sein Startelfdebüt in dieser Saison. Stabil, aber auch kaum gefordert. Note: 3.

  • FC Bayern - 1. FSV Mainz 05, Noten: Tom Bischof

    Bekam seine nächste Chance als Linksverteidiger. Bemüht, aber ohne entscheidende Akzente. Verschuldete mit einem Foul den Freistoß, der zum 1:1 führte. Note: 3,5.

  • FC Bayern - 1. FSV Mainz 05, Noten: Joshua Kimmich

    Strukturierte das Münchner Spiel in der Zentrale. Eine Statistik sagt alles: Kimmich spielte fast so viele Pässe (170) wie Mainz insgesamt (176). Note: 3.

  • FC Bayern - 1. FSV Mainz 05, Noten: Leon Goretzka

    Ersetzte Aleksandar Pavlovic an Kimmichs Seite. Das Spiel lief etwas an Goretzka vorbei, mit einem üblen Fehlpass ermöglichte er in Minute 10 einen Mainzer Konter. Note: 4.

    FC Bayern - 1. FSV Mainz 05, Noten: Michael Olise

    Zauberte auf dem rechten Flügel einige technische Kabinettstückchen auf den Rasen. Hier eine Drehung bei der Ballannahme, dort eine Außenristflanke, dort ein Tunnel - so etwa bei der Entstehung von Karls 1:0. Olises Hereingaben sorgten immer wieder für Gefahr, in der 23. scheiterte er mit einem netten Schlenzer an Mainz-Keeper Daniel Batz. Nach der Pause deutlich unauffälliger. Note: 3.

  • FC Bayern - 1. FSV Mainz 05, Noten: Lennart Karl

    Forderte jeden Ball - und wenn er ihn nicht schnell bekam, dann holte er ihn sich eben höchstpersönlich aus den Sechserräumen ab. Gewohnt mutig und zielstrebig. Aus kurzer Distanz schob Karl zum 1:0 ein. Note: 2.

  • FC Bayern - 1. FSV Mainz 05, Noten: Serge Gnabry

    Schob von seinem linken Flügel immer wieder ins Zentrum. Karls 1:0 bereitete er mit einer überlegten Rückgabe vor. In der zweiten Halbzeit vergab Gnabry drei gute Chancen. Note: 3.

    FC Bayern - 1. FSV Mainz 05, Noten: Harry Kane

    Kam oft in gefährliche Abschlusspositionen, scheiterte aber wieder und wieder. In der 20. platzierte Kane einen Kopfball aus etwa vier Metern zu zentral; sein spektakulärer Seitfallzieher in der 36. wurde geblockt; genau wie sein Schuss in der 64., als Mainz-Keeper Batz schon geschlagen war. Insgesamt schloss Kane siebenmal vergeblich ab, ehe er - bereits nahe der Verzweiflung - mit seinem achten Versuch schließlich zum Ausgleich traf - vom Punkt. Den Elfmeter hatte er selbst herausgeholt. Note: 3.

  • FC Bayern - 1. FSV Mainz 05, Noten: Einwechselspieler

    Alphonso Davies: In Minute 61 vollzog Kompany einen Dreifach-Wechsel. Davies kam für Ito und reihte sich links hinten ein. Sah in der Schlussphase noch Gelb. Note: 4.

    Konrad Laimer: Ersetzte Bischof und verteidigte fortan rechts. Auch Laimer wurde verwarnt. Note: 4.

    Aleksandar Pavlovic: Kam für Goretzka und reihte sich neben Kimmich ein. Setzte Kane in Szene, bevor dieser den Elfmeter herausholte. Note: 3.

    Nicolas Jackson: Vor seiner Abreise zum Afrika Cup bekam er einen Joker-Einsatz. Keine Bewertung.

