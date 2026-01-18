FC Bayern München im Glück? Max Eberl packt über gescheiterte Verpflichtung von Florian Wirtz aus

Eberl entgegnete: "Ehrlich gesagt würde ich sagen: falsch. Wir wären sehr glücklich gewesen, wenn Florian Wirtz sich für den FC Bayern entschieden hätte. Er hat sich aber für die Premier League entschieden."

Auf der anderen Seite sei dem FCB mit dem Transfer von Diaz ein echter Glücksgriff gelungen. "Wir sind sehr froh, dass wir mit der Verpflichtung von Luis Diaz eine weitere sehr gute Entscheidung getroffen haben", so Eberl.

Wirtz wurde im vergangenen Sommer lange mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht, letztlich entschied sich der deutsche Nationalspieler allerdings für den Schritt nach England zum FC Liverpool. Bei den Bayern hätte man den 22-Jährigen gerne als kongenialen Part neben Jamal Musiala installiert.