Bei Sport Bild und Welt TV wurde der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters gefragt, ob er glücklich sei, dass es nicht zu einer Wirtz-Verpflichtung der Münchner kam und so stattdessen Luis Diaz der Weg an die Säbener Straße geebnet wurde.
FC Bayern München im Glück? Max Eberl packt über gescheiterte Verpflichtung von Florian Wirtz aus
Eberl hätte Florian Wirtz gerne beim FC Bayern München gehabt
Eberl entgegnete: "Ehrlich gesagt würde ich sagen: falsch. Wir wären sehr glücklich gewesen, wenn Florian Wirtz sich für den FC Bayern entschieden hätte. Er hat sich aber für die Premier League entschieden."
Auf der anderen Seite sei dem FCB mit dem Transfer von Diaz ein echter Glücksgriff gelungen. "Wir sind sehr froh, dass wir mit der Verpflichtung von Luis Diaz eine weitere sehr gute Entscheidung getroffen haben", so Eberl.
Wirtz wurde im vergangenen Sommer lange mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht, letztlich entschied sich der deutsche Nationalspieler allerdings für den Schritt nach England zum FC Liverpool. Bei den Bayern hätte man den 22-Jährigen gerne als kongenialen Part neben Jamal Musiala installiert.
Bayern holt statt Wirtz Luis Diaz vom FC Liverpool
Stattdessen bediente sich der deutsche Rekordmeister bei Liverpool und holte für eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro Diaz. Der Kolumbianer brauchte in München schließlich keinerlei Anlaufzeit, wurde sofort fester Bestandteil in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany und kommt in 25 Pflichtspielen auf 25 Torbeteiligungen (14 Tore, 11 Assists).
Wirtz brauchte bei den Reds hingegen einige Zeit, um anzukommen. In der Premier League gelang im erst am 14. Spieltag im Duell mit dem AFC Sunderland seine erste Torbeteiligung, zuvor hatte er lediglich ein Tor im Community Shield und zwei Treffer in der Champions League vorbereitet.
Mittlerweile scheint beim deutschen Nationalspieler der Knoten aber geplatzt. In den vergangenen fünf Ligaspielen netzte Wirtz dreimal, im FA Cup gegen Barnsley war er mit einem Tor und einem Assist gar der entscheidende Mann beim 4:1-Sieg.
Florian Wirtz: Leistungsdaten bei Liverpool
- Spiele: 28
- Tore: 4
- Torvorlagen: 7
