FC Bayern München gegen den BVB (Borussia Dortmund): Wer ist der Schiedsrichter?

Fußball-Deutschland schaut am Samstag auf das Duell zwischen Bayern und dem BVB - und natürlich auch auf den Schiedsrichter.

Es ist einer der Höhepunkte einer jeden Saison in der Fußball-Bundesliga: Der FC Bayern München trifft auf den ewigen Rivalen Borussia Dortmund. Am Samstag ist es mal wieder so weit: Um 18.30 Uhr steht genau dieses Duell zwischen FCB und BVB an - und nicht nur in Deutschland elektrisiert die Partie die Fans.

Überraschenderweise geht es am 27. Spieltag aber nicht um die Tabellenspitze, wenn die beiden Giganten ihre Klingen kreuzen. Denn Bayer Leverkusen führt das Klassement mit zehn Punkten Vorsprung auf den FC Bayern an - und die Gäste aus Dortmund sind vor dem Wochenende sogar nur Vierte.

Dennoch dürfte das Top-Spiel des Wochenende für viele Schlagzeilen sorgen - und im Mittelpunkt der Diskussionen könnte natürlich auch der Schiedsrichter stehen. Wer aber pfeift das Spiel in der Allianz Arena? Hier kommt die Antwort auf diese Frage!