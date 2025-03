Gleich neun Profis hat der FC Bayern aktuell verliehen. Für die Klub-WM könnten einige von ihnen vorzeitig zurückkehren.

Der FC Bayern will mit dem besten Aufgebot an der Klub-WM in den USA teilnehmen - und erwägt aufgrund der hohen Belastung zudem offenbar, Leihspieler für eine Teilnahme vorzeitig zurückzuholen.