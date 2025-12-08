Der FC Bayern München intensiviert offenbar seine Bemühungen um Innenverteidiger-Juwel Virgilio Olaya.
FC Bayern gibt wohl Gas bei einem Innenverteidiger - aber eine FIFA-Regel erschwert den Transfer
Wie aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervorgeht, sind die Verhandlungen zwischen beiden Parteien weit fortgeschritten, vor dem Abschluss steht der Transfer wohl noch nicht. Grund dafür ist eine spezielle Regel der FIFA, wonach minderjährige Nicht-EU-Ausländer erst mit dem Erreichen der Volljährigkeit internationale Wechsel vollziehen dürfen.
Darüber hinaus dürfte Olaya, selbst nach Vollendung des 18. Lebensjahres, nicht im Nachwuchsbereich eingesetzt werden, sondern müsste direkt zu den Profis. Die Bayern sollen deshalb an einem speziellen Transfermodell arbeiten, um den Ecuadorianer trotzdem unter Vertrag nehmen zu können.
Bayern-Kandidat Virgilio Olaya feierte mit 16 sein Profidebüt
Demnach könnte der 17-Jährige bei einem der internationalen Partnerklubs aus dem Joint Venture "Red & Gold" unterkommen, etwa beim Los Angeles FC oder den Grasshoppers Zürich. Dort könnte Olaya dann Spielzeit sammeln, ohne sich bei den Bayern auf die Bank setzen zu müssen.
Olaya steht derzeit noch beim ecuadorianischen Erstligisten SD Aucas unter Vertrag. Dort hatte er im Sommer 2024 mit gerade einmal 16 Jahren für die erste Mannschaft debütiert. Im September 2025 hatte der ecuadorianische Junioren-Nationalspieler gegen Ende der regulären Saison einige längere Einsätze, insgesamt spielte er bisher siebenmal für den Klub aus der Hauptstadt Quito.