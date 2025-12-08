FC Bayern gibt wohl Gas bei einem Innenverteidiger - aber eine FIFA-Regel erschwert den Transfer

Wie aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervorgeht, sind die Verhandlungen zwischen beiden Parteien weit fortgeschritten, vor dem Abschluss steht der Transfer wohl noch nicht. Grund dafür ist eine spezielle Regel der FIFA, wonach minderjährige Nicht-EU-Ausländer erst mit dem Erreichen der Volljährigkeit internationale Wechsel vollziehen dürfen.

Darüber hinaus dürfte Olaya, selbst nach Vollendung des 18. Lebensjahres, nicht im Nachwuchsbereich eingesetzt werden, sondern müsste direkt zu den Profis. Die Bayern sollen deshalb an einem speziellen Transfermodell arbeiten, um den Ecuadorianer trotzdem unter Vertrag nehmen zu können.