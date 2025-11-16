Offiziell ist Karls aktuelle Vertragslaufzeit nicht bekannt. Anfang August verkündete der FC Bayern lediglich eine vorzeitige Verlängerung mit dem 17-Jährigen, ließ die Dauer des neuen Kontrakts in der Pressemitteilung aber offen. Dem Vernehmen nach ist er bis 2028 gebunden.
FC Bayern erwägt offenbar besondere Vertrags-Entscheidung bei Lennart Karl
Als U18-Spieler handelt es sich bei seinem aktuellen Kontrakt um einen Fördervertrag, der sich zu seinem 18. Geburtstag am 22. Februar kommenden Jahres automatisch in einen Profivertrag verwandeln soll. Übereinstimmenden Berichten zufolge inklusive einer automatischen Verlängerung um ein Jahr bis 2029 und einer Gehaltserhöhung.
Nun berichtet der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano aber, dass Karl ungeachtet dessen vorzeitig einen ganz neuen - mutmaßlich höher dotierten - Vertrag bekommen könnte. Entsprechende Gespräche sollen bereits laufen. Hintergrund ist Karls rasante Entwicklung in den vergangenen Monaten, die entsprechend wertgeschätzt werden solle. Beraten wird Karl übrigens von DFB-Ikone Michael Ballack.
Lennart Karl: Doppelpack beim U21-Debüt
Karl absolvierte in dieser Saison bereits 14 Pflichtspiele für die Münchner, viermal stand er sogar in der Startelf. Dabei gelangen dem Rechtsaußen zwei sehenswerte Treffer gegen Club Brügge und Borussia Mönchengladbach sowie ein Assist.
Aktuell weilt Karl erstmals im Kreis der deutschen U21-Nationalmannschaft. Ein Einstands-Lied verweigerte er zwar, wie sein Teamkollege Tom Bischof verriet. Dafür stellte er sich beim 6:0-Sieg gegen Malta am Freitag mit einem Doppelpack vor. Bundestrainer Julian Nagelsmann betonte bereits, dass er Karl auch für einen möglichen Platz im WM-Kader im Blick hat, sofern sich Deutschland qualifiziert.
FC Bayern: Die nächsten Spiele
- Samstag, 22. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 26. November, 21 Uhr: Arsenal - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 29. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga)
- Mittwoch, 3. Dezember, 20.45 Uhr: Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)
- Samstag, 6. Dezember 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)