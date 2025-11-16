FC Bayern erwägt offenbar besondere Vertrags-Entscheidung bei Lennart Karl

Als U18-Spieler handelt es sich bei seinem aktuellen Kontrakt um einen Fördervertrag, der sich zu seinem 18. Geburtstag am 22. Februar kommenden Jahres automatisch in einen Profivertrag verwandeln soll. Übereinstimmenden Berichten zufolge inklusive einer automatischen Verlängerung um ein Jahr bis 2029 und einer Gehaltserhöhung.

Nun berichtet der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano aber, dass Karl ungeachtet dessen vorzeitig einen ganz neuen - mutmaßlich höher dotierten - Vertrag bekommen könnte. Entsprechende Gespräche sollen bereits laufen. Hintergrund ist Karls rasante Entwicklung in den vergangenen Monaten, die entsprechend wertgeschätzt werden solle. Beraten wird Karl übrigens von DFB-Ikone Michael Ballack.