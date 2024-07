Der FC Bayern muss im Transfergeschäft nun Geld reinholen. Doch der Abgang von Matthijs de Ligt ist in der Schwebe.

Ablösesummen in Höhe von 128 Millionen Euro hat der FC Bayern München in diesem Transferfenster bereits in die Neuzugänge Hiroki Ito, João Palhinha und Michael Olise investiert. Laut einem Bericht des kicker liegt der Fokus des deutschen Rekordmeisters nun darauf, Transfereinnahmen zu generieren. Allerdings stockt der Wechsel von Matthijs de Ligt zu Manchester United.