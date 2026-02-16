FC Barcelona jagt ein Toptalent! Berater bestätigt Interesse

Bisiwu stammt aus der Jugend von Club Brügge und spielt aktuell für deren zweite Mannschaft Club NXT in der zweitklassigen belgischen Challenger Pro League. Dort kam er in dieser Saison bereits in elf Spielen zum Einsatz, wartet aber noch auf seinen ersten Scorerpunkt. Seine Mannschaft rangiert auf dem vorletzten Tabellenplatz und kämpft gegen den Abstieg.

In der UEFA Youth League gelangen Bisiwu für Club Brügges U19 in fünf Spielen zwei Tore und ein Assist. Ausgerechnet beim Duell mit Barcelona im November fehlte er aber im Kader. Gegen den FC Bayern München spielte er derweil 90 Minuten lang durch, blieb dabei aber ohne Torbeteiligung. Im Achtelfinale geht es am 25. Februar gegen MSK Zilina aus der Slowakei.

Seit der U15 kommt Bisiwu auch für sämtliche belgische U-Nationalmannschaften zum Einsatz. Im September debütierte er für die U18. In seinen ersten beiden Einsätzen verzeichnete er aber keinen Scorerpunkt.