Bei Nico Williams gescheitert und ein ganz großes Problem: Dem FC Barcelona droht ein sehr enttäuschender Transfersommer

Barcelona hat große finanzielle Probleme und konnte diesen Sommer noch kein Statement auf dem Transfermarkt setzen.

Und da sind wir wieder. Ein Sommertransferfenster des FC Barcelona voller Spekulationen, Instagram-Gerüchten und schlauen Kommentaren von Joan Laporta, dem Präsidenten des Klubs. Haben wir das nicht alles schon mal erlebt?

Bemerkenswerterweise ist es nun zwei Jahre her, dass Laporta alle Hebel in Bewegung setzte und die Zukunft der Blaugrana für kurzfristige Erfolge aufs Spiel setzte. Und wenn das Ziel die schnelle Belohnung und die Vermeidung des finanziellen Ruins war, dann hat es funktioniert. Barça hat 2023 LaLiga gewonnen und existiert als Sportverein immer noch. Job erledigt.

Doch die Probleme, die es auch vor zwei Jahren schon gab, sind nicht verschwunden. Die Finanzen des Vereins haben sich bis zu einem gewissen Grad erholt - sie flirten nicht mehr ständig mit dem Untergang -, aber die Katalanen haben nicht die Finanzkraft, um mit Real Madrid oder einem der anderen europäischen Spitzenklubs zu konkurrieren.

Barça befindet sich in einer ähnlichen Situation wie in vielen der vergangenen Jahre: Man spart an allen Ecken und Enden und ist auf Spielerverkäufe und eine schwächelnde Marke angewiesen, um einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen. Bislang überwiegen die Fehlschläge - und Barcelona ist wieder einmal weit hinter die europäische Elite zurückgefallen.