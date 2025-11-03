Nick Woltemade hat mit Newcastle United am Sonntag einen rabenschwarzen Nachmittag erlebt. Der deutsche Nationalstürmer wurde von Trainer Eddie Howe bei der 1:3-Niederlage gegen West Ham United bereits nach 45 Minuten aus der Partie genommen.
"Faul und lethargisch": Scharfe Kritik am Horrorauftritt von Newcastle United - Nick Woltemade früh ausgewechselt
WAS IST PASSIERT?
Zur Halbzeit stand es trotz der frühen Magpies-Führung durch Jacob Murphy in der vierten Minute bereits 2:1 für Hammers. Howe entschied sich, in der Pause einen Doppelwechsel vorzunehmen: Woltemade und Anthony Gordon hatten früh Feierabend, dafür kamen mit William Osula und Jacob Ramsey zwei frische Kräfte in die Partie.
WAS WURDE GESAGT?
Howe betonte nach dem Abpfiff, Woltemade und Gordon seien angesichts dieser drastischen Maßnahme aber nicht die Sündenböcke für den schwachen Gäste-Auftritt im Londoner Olympiastadion: "Ich hätte jeden auswechseln können. Das spiegelte unsere Spielsituation wider. Es kommt sehr selten vor, dass ich so empfinde. Ich glaube, das ist mir seit meinem Amtsantritt als Trainer von Newcastle noch nie passiert."
Für Newcastle bedeutet die Niederlage einen herben Rückschlag. Beim Tabellen-19., der zuvor nur ein Saisonspiel gewonnen und seit neun Monaten auf einen Heimsieg gewartet hatte, kassierte der Champions-League-Teilnehmer eine unerwartete Niederlage und verharrt nun selbst im unteren Mittelfeld der Premier-League-Tabelle.
Entsprechend hart ging Howe mit seiner Mannschaft ins Gericht: "Das war nicht das Newcastle-Team, das wir in den letzten Saisons gesehen haben. Die Körpersprache, der Teamgeist auf dem Platz, viele Kleinigkeiten fehlten. Es war die Folge davon, dass wir mental einfach nicht da waren, wo wir sein mussten."
DIE REAKTION:
Harte Worte fand auch Newcastle-Legende Alan Shearer. Der Rekordtorjäger der Premier League schrieb bei X: "Das war furchtbar. Die zweite Halbzeit war keinen Deut besser. Nicht ein einziges positives Element." Der Auftritt der Mannschaft sei unter anderem "faul und lethargisch" gewesen.
Später wetterte er weiter: "So schlimm habe ich es unter Eddie Howe schon lange nicht mehr erlebt. Das war eine inakzeptable Leistung."
Newcastle wähnte sich nach drei Pflichtspielsiegen in Folge auf dem Weg nach oben. Nun belegen Woltemade und seine Mitspieler den zwölften Tabellenplatz im englischen Oberhaus. Der Rückstand auf die internationalen Plätze beträgt ebenso wie der Vorsprung auf die Abstiegsränge fünf Zähler.
WIE GEHT ES WEITER?
Der deutsche Nationalstürmer, der vor der Saison für bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Newcastle gewechselt war, bringt es bislang für seinen neuen Klub auf sechs Treffer in zwölf Pflichtspielen. Am Mittwochabend hat er die Gelegenheit, seine Torquote zu verbessern und länger auf dem Rasen zu stehen: Dann trifft Newcastle in der Champions League auf Athletic Bilbao.