"Faul und lethargisch": Scharfe Kritik am Horrorauftritt von Newcastle United - Nick Woltemade früh ausgewechselt

Howe betonte nach dem Abpfiff, Woltemade und Gordon seien angesichts dieser drastischen Maßnahme aber nicht die Sündenböcke für den schwachen Gäste-Auftritt im Londoner Olympiastadion: "Ich hätte jeden auswechseln können. Das spiegelte unsere Spielsituation wider. Es kommt sehr selten vor, dass ich so empfinde. Ich glaube, das ist mir seit meinem Amtsantritt als Trainer von Newcastle noch nie passiert."

Für Newcastle bedeutet die Niederlage einen herben Rückschlag. Beim Tabellen-19., der zuvor nur ein Saisonspiel gewonnen und seit neun Monaten auf einen Heimsieg gewartet hatte, kassierte der Champions-League-Teilnehmer eine unerwartete Niederlage und verharrt nun selbst im unteren Mittelfeld der Premier-League-Tabelle.

Entsprechend hart ging Howe mit seiner Mannschaft ins Gericht: "Das war nicht das Newcastle-Team, das wir in den letzten Saisons gesehen haben. Die Körpersprache, der Teamgeist auf dem Platz, viele Kleinigkeiten fehlten. Es war die Folge davon, dass wir mental einfach nicht da waren, wo wir sein mussten."



