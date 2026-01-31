Fast schon undenkbar! Geht bei einem europäischen Topklub nach 15 Jahren eine Ära zu Ende?

Zum einen soll es ein angespanntes Verhältnis zwischen Simeone und Sportdirektor Mateu Alemany geben, andererseits geben auch die wechselhaften Leistungen der Madrilenen in der laufenden Saison den neuen Mehrheitseigentümern zu denken.

In der Liga ist Atletico hinter Real Madrid und dem FC Barcelona abgeschlagener Dritter - der Rückstand auf das Spitzenduo beträgt bereits sechs beziehungsweise sieben Zähler. Ähnlich schwach präsentierten sich die Rojiblancos in der Champions League, wo man am letzten Gruppenspieltag durch eine blamable 1:2-Niederlage gegen Underdog FK Bodo/Glimt noch die Chance auf die Top-8 aus der Hand gab und nun den Umweg über die Playoffs gehen muss.

Als mögliche Nachfolger nennt Sky Marcelino vom FC Villarreal oder Andoni Iraola vom AFC Bournemouth.