Nach Informationen von Sky denkt man beim spanischen Topklub darüber nach, sich im kommenden Sommer vom 55-jährigen Argentinier zu trennen und einen Neuanfang unter einem anderen Trainer zu wagen.
Fast schon undenkbar! Geht bei einem europäischen Topklub nach 15 Jahren eine Ära zu Ende?
Zum einen soll es ein angespanntes Verhältnis zwischen Simeone und Sportdirektor Mateu Alemany geben, andererseits geben auch die wechselhaften Leistungen der Madrilenen in der laufenden Saison den neuen Mehrheitseigentümern zu denken.
In der Liga ist Atletico hinter Real Madrid und dem FC Barcelona abgeschlagener Dritter - der Rückstand auf das Spitzenduo beträgt bereits sechs beziehungsweise sieben Zähler. Ähnlich schwach präsentierten sich die Rojiblancos in der Champions League, wo man am letzten Gruppenspieltag durch eine blamable 1:2-Niederlage gegen Underdog FK Bodo/Glimt noch die Chance auf die Top-8 aus der Hand gab und nun den Umweg über die Playoffs gehen muss.
Als mögliche Nachfolger nennt Sky Marcelino vom FC Villarreal oder Andoni Iraola vom AFC Bournemouth.
Atletico Madrid unter Simeone zweimal im Finale der Champions League
Simeones Vertrag bei Atletico ist noch bis zum 30. Juni 2027 datiert. Der Argentinier hatte das Amt vor knapp 15 Jahren, am 23. Dezember 2011, angetreten und führte die Madrilenen unter anderem zu zwei spanischen Meisterschaften, zwei Europa-League-Titeln und einem spanischen Pokalsieg.
Außerdem stand der Klub unter Leitung des 55-Jährigen zweimal im Finale der Champions League (2014 & 2016), scheiterte allerdings beide Male denkbar knapp am verhassten Stadtrivalen Real.
Diego Simeone: Seine Karrierestationen als Trainer
- 2006: Racing Club
- 2006-2007: Estudiantes LP
- 2008: River Plate
- 2009-2010: San Lorenzo
- 2011: Catania Calcio
- 2011: Racing Club
- 2011-heute: Atletico Madrid