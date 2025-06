Im dritten Klub-WM-Spiel des FC Bayern saß Adam Aznou wieder über die volle Spielzeit auf der Bank - während Raphael Guerreiro erneut enttäuschte.

Der Achtelfinal-Einzug des FC Bayern stand schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon fest. Also warf Trainer Vincent Kompany die Rotationsmaschine an. Im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen die Boca Juniors vollzog er gleich sieben Wechsel in der Startelf.