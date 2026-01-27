Fast 200 Tore erzielt: Sohn von Klub-Legende unterschreibt Profi-Vertrag bei Real Madrid

Der 16 Jahre alte Stürmer hatte sich den Vertrag mit herausragenden Leistungen in der Blanco-Jugend verdient. Er gilt als eines der größten Talente bei Real und auch im spanischen Fußball. In Anwesenheit seiner Eltern unterzeichnete Enzo Alves zu Wochenbeginn das Papier.

"Ich bin glücklich, meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben! Hala Madrid!”, postete Enzo Alves bei Instagram, wo er bereits zwei Millionen Follower hat, die seine Entwicklung verfolgen.