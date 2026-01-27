Enzo Alves, Sohn des ehemaligen Top-Stars Marcelo von Real Madrid, hat seinen ersten Profi-Vertrag bei den Königlichen unterschrieben. Das gaben die Madrilenen am Montag offiziell bekannt.
Fast 200 Tore erzielt: Sohn von Klub-Legende unterschreibt Profi-Vertrag bei Real Madrid
- (C)Getty Images
Enzo Alves nach Unterschrift bei Real: "Ich bin glücklich"
Der 16 Jahre alte Stürmer hatte sich den Vertrag mit herausragenden Leistungen in der Blanco-Jugend verdient. Er gilt als eines der größten Talente bei Real und auch im spanischen Fußball. In Anwesenheit seiner Eltern unterzeichnete Enzo Alves zu Wochenbeginn das Papier.
"Ich bin glücklich, meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben! Hala Madrid!”, postete Enzo Alves bei Instagram, wo er bereits zwei Millionen Follower hat, die seine Entwicklung verfolgen.
Ein kometenhafter Aufstieg durch die Reihen
Enzo Alves hat sich bei Real Madrid in letzter Zeit enorm entwickelt. Er ist im Gegensatz zu seinem Vater, der als technisch starker Linksverteidiger weltbekannt war, ein kräftiger Stürmer, der es mit den Verteidiger gerne körperlich aufnimmt. Er steht kurz davor, die 200-Tore-Marke für die Real-Jugend zu knacken.
Durch seinen rasanten Aufstieg durfte er in der vergangenen Saison mit nur 15 Jahren schon in der U19, der Juvenil A, debütieren - und erzielte im Derby gegen Atletico sofort ein Tor. Unter Alvaro Arbeloa, der vor kurzem als Coach in die Erste hochgezogen wurde, spielte er auch schon für Real Madrid Castilla, die Reservemannschaft der Königlichen.
Sofort zum Kapitän in Spaniens U17 gemacht
Auch in den spanischen Jugendnationalmannschaften spielt Enzo Alves bereits eine wichtige Rolle: Schon im März 2025 wurde er in den Kader der U17 berufen und zum Kapitän gemacht. In seinem zweiten Spiel in diesem Team gegen Österreich erzielte Enzo ein Tor und gab auch noch eine Vorlage.
Die Karriere von Marcelo:
- 2005 - 2007: Fluminense
- 2007 - 2022: Real Madrid
- 2022 - 2023: Olympiakos
- 2023 - 2024: Fluminense