Fans von Leak entsetzt! Vier Starspieler um Barca-Spieler Lamine Yamal fehlen im TOTY von EA Sports FC 2026

Das "Team of the Year" wird am 15. Januar offiziell, das Voting läuft bereits seit dem 7. Januar - doch der Ausgang scheint schon jetzt klar zu sein. Die letztliche Entscheidung setzt sich aus Stimmen der Community und von EA selbst zusammen.

Demnach landen Gianluigi Donnarumma (Manchester City) im Tor, Jules Kounde (FC Barcelona), Virgil van Dijk (FC Liverpool), William Saliba (FC Arsenal), Nuno Mendes (PSG) in der Abwehr, Vitinha (PSG), Declan Rice (FC Arsenal), Pedri (FC Barcelona) im Mittelfeld und Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid) sowie Ousmane Dembele (PSG) im Angriff in der Auswahl, was einen gewaltigen Sprung in der Kartenwertung im beliebten Modus "Ultimate Team" zur Folge hat.