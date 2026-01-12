Laut mehreren rennommierten Online-Portalen, die sich mit dem Nachfolger der FIFA-Reihe beschäftigen, schaffen es weder die beiden Barca-Superstars Lamine Yamal und Raphinha noch Joao Neves (PSG) sowie Mohamed Salah (FC Liverpool) in das sogenannte "TOTY".
Fans von Leak entsetzt! Vier Starspieler um Barca-Spieler Lamine Yamal fehlen im TOTY von EA Sports FC 2026
FC26: So soll das Team of the Year aussehen
Das "Team of the Year" wird am 15. Januar offiziell, das Voting läuft bereits seit dem 7. Januar - doch der Ausgang scheint schon jetzt klar zu sein. Die letztliche Entscheidung setzt sich aus Stimmen der Community und von EA selbst zusammen.
Demnach landen Gianluigi Donnarumma (Manchester City) im Tor, Jules Kounde (FC Barcelona), Virgil van Dijk (FC Liverpool), William Saliba (FC Arsenal), Nuno Mendes (PSG) in der Abwehr, Vitinha (PSG), Declan Rice (FC Arsenal), Pedri (FC Barcelona) im Mittelfeld und Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid) sowie Ousmane Dembele (PSG) im Angriff in der Auswahl, was einen gewaltigen Sprung in der Kartenwertung im beliebten Modus "Ultimate Team" zur Folge hat.
Lamine Yamal ging schon im vergangenen Jahr leer aus
Vor allem die Nicht-Berücksichtigung von Yamal sorgt bei Social Fans für eine Welle der Entrüstung unter den Spielern von FC 26. Dabei hatte der 18-Jährige auch im abgelaufenen Jahr herausragende Leistungen gezeigt.
Für Barca und die spanische Nationalmannschaft erzielte Yamal im Kalenderjahr 2025 in 61 Pflichtspielen (davon sechs für Spanien) 45 Torbeteiligungen (24 Treffer, 21 Assists). In der laufenden Spielzeit kommt er in 23 Partien auf neun Tore und elf Vorlagen.
Schon in der vergangenen Saison hatte es Yamal überraschend nicht ins "TOTY" geschafft, obwohl er im Sommer maßgeblichen Anteil an Spaniens-EM-Titel hatte. Aus deutscher Sicht waren in diesem Jahr auch Harry Kane und Michael Olise vom FC Bayern München nominiert.
TOTY bei FC26: Das Team of the Year und die Ratings im Überblick
- Tor: Gianluigi Donnarumma (Rating von 96)
- Abwehr: Jules Kounde (Rating von 94)
- Abwehr: Virgil van Dijk (Rating von 96)
- Abwehr: William Saliba (Rating von 95)
- Abwehr: Nuno Mendes (Rating von 94)
- Mittelfeld: Vitinha (Rating von 96)
- Mittelfeld: Declan Rice (Rating von 95)
- Mittelfeld: Pedri (Rating von 96)
- Angriff: Erling Haaland (Rating von 96)
- Angriff: Kylian Mbappe (Rating von 96)
- Angriff: Ousmane Dembele (Rating von 97)