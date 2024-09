Das Derbi madrileño musste Mitte der zweiten Hälfte eine Zwangspause einlegen.

Real Madrid hat im Stadtderby gegen Atletico den sechsten Sieg in Folge zwar spät verspielt, bleibt nach dem 1:1 (0:0) in der laufenden Saison aber in allen Wettbewerben ungeschlagen. Im Metropolitano gingen die Gäste durch Eder Militao (64.) zunächst in Führung, ehe Angel Correa spät ausglich (90.+5). Überschattet wurde das auf dem Platz bis dahin faire Duell durch Verfehlungen der Atletico-Fans.