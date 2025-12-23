"Fangt nicht an mit dem Alter": Max Eberl hinterfragt Abwertung von Bayern-Stürmer Harry Kane

Auf Karls Bewertung wollte er nicht eingehen, stattdessen aber auf die von Harry Kane. Der 32-jährige Engländer wurde trotz seiner famosen Hinrunde nämlich von 75 auf 65 Millionen Euro heruntergesetzt. "Ich frage mich, warum Harry Kane abgewertet wird. Kann mir das einer beantworten? Fangt nicht an mit dem Alter", sagte Eberl.

Genau das ist aber der Grund: Transfermarkt berücksichtigt bei seinen Bewertungen nicht nur die Leistungen, sondern auch den Wiederverkaufswert der Spieler - und da spielt das Alter eine Rolle.

Kane schoss in 2025 insgesamt 60 Tore für Klub und Land, mehr als je zuvor in einem Kalenderjahr. Für den FC Bayern erzielte er in der Hinrunde wettbewerbsübergreifend 30 Treffer in 25 Spielen. Die Rangliste zum Goldenen Schuh führt er punktgleich mit Erling Haaland von Manchester City an.