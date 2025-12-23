Nach dem 4:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim wurde Eberl darauf angesprochen, dass Transfermarkt Lennart Karls Marktwert von 20 auf 60 Millionen Euro erhöht habe. "Da habe ich eine eigene Meinung. Also zu den Einschätzungen von Transfermarkt", erwiderte Eberl.
"Fangt nicht an mit dem Alter": Max Eberl hinterfragt Abwertung von Bayern-Stürmer Harry Kane
Auf Karls Bewertung wollte er nicht eingehen, stattdessen aber auf die von Harry Kane. Der 32-jährige Engländer wurde trotz seiner famosen Hinrunde nämlich von 75 auf 65 Millionen Euro heruntergesetzt. "Ich frage mich, warum Harry Kane abgewertet wird. Kann mir das einer beantworten? Fangt nicht an mit dem Alter", sagte Eberl.
Genau das ist aber der Grund: Transfermarkt berücksichtigt bei seinen Bewertungen nicht nur die Leistungen, sondern auch den Wiederverkaufswert der Spieler - und da spielt das Alter eine Rolle.
Kane schoss in 2025 insgesamt 60 Tore für Klub und Land, mehr als je zuvor in einem Kalenderjahr. Für den FC Bayern erzielte er in der Hinrunde wettbewerbsübergreifend 30 Treffer in 25 Spielen. Die Rangliste zum Goldenen Schuh führt er punktgleich mit Erling Haaland von Manchester City an.
Harry Kane: Kein Ü32-Spieler ist höher bewertet
Transfermarkt definierte aktuell Lamine Yamal (18, FC Barcelona), Erling Haaland (25, Manchester City) und Kylian Mbappe (27, Real Madrid) mit je 200 Millionen Euro als wertvollste Spieler der Welt. Bei den Profis über 32 ist Kane am höchsten bewertet. Auf Rang zwei rangiert Mohamed Salah (33, FC Liverpool) mit 30 Millionen Euro, dann folgen Kevin de Bruyne (34, SSC Neapel) und Virgil van Dijk (34, Liverpool).
Laut Eberl würden die Bewertungen von Transfermarkt in der Branche durchaus eine Rolle spielen: "Witzigerweise - das muss ich sagen - wird das echt als Medium genommen und es wird immer darauf hingewiesen, obwohl Journalisten diese Einschätzungen machen. Das finde ich bemerkenswert."
