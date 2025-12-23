Karim Adeyemi hat mit seinem Verhalten beim 2:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach für Aufregung gesorgt. Nun kritisiert auch Markus Babbel, ehemaliger Nationalspieler, den BVB-Flügelflitzer scharf.
"Exorbitant falsch bewertet": Karim Adeyemis Verhalten beim BVB macht Ex-Nationalspieler fassungslos
Bei Borussia Dortmunds 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Freitag war Karim Adeyemi nach 60 Minuten von Trainer Niko Kovac ausgewechselt worden. Statt mit seinem Coach abzuklatschen und sich zu den weiteren Ersatzspielern auf die Bank zu setzen, wollte sich der Flügelspieler auf direktem Weg in die Kabine machen. Sportdirektor Sebastian Kehl schritt noch ein und hielt ihn von seinem Vorhaben ab.
Markus Babbel ging bei ran daher hart ins Gericht mit dem Nationalspieler. "Wenn ich sein Potenzial sehe, da gehört er ja fast zur Weltklasse. Er bringt dafür wirklich alles mit und ist der Unterschiedsspieler beim BVB, wenn er klar im Kopf ist. Aber dann siehst du halt auch wieder, dass er im Kopf sehr oft leider Kreisklasse ist", sagte der frühere Profi.
- Imago Images / Nordphoto
Babbel hätte sich von Adeyemi "mehr Selbstkritik gewünscht"
Babbel führte aus: "Damit macht er sich einfach unnötig ein Stück weit wieder seine Leistungen kaputt, weil er sich selbst sehr schlecht einschätzen kann. Sein Auftritt gegen Gladbach, wo ich ja selbst im Stadion war, war grauenhaft. Da habe ich mich gewundert, dass er nicht schon zur Halbzeit rausgenommen wurde. Dass er seine Auswechslung dann so exorbitant falsch bewertet, das ist schon sagenhaft und da hätte ich mir schon mehr Selbstkritik gewünscht."
- Getty Images Sport
BVB plant wohl "Adeyemi-Gipfel"
Laut einem Bericht der Bild soll es in den kommenden Tagen zu einem "Adeyemi-Gipfel" beim BVB kommen. Dabei werden sich angeblich Kehl, Geschäftsführer Lars Ricken und Klub-Chef Carsten Cramer zusammensetzen, um über das Strafmaß gegen Adeyemi zu entscheiden.
Karim Adeyemi: Statistiken beim BVB
- Spiele: 129
- Tore: 32
- Vorlage: 22