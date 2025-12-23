"Exorbitant falsch bewertet": Karim Adeyemis Verhalten beim BVB macht Ex-Nationalspieler fassungslos

Bei Borussia Dortmunds 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Freitag war Karim Adeyemi nach 60 Minuten von Trainer Niko Kovac ausgewechselt worden. Statt mit seinem Coach abzuklatschen und sich zu den weiteren Ersatzspielern auf die Bank zu setzen, wollte sich der Flügelspieler auf direktem Weg in die Kabine machen. Sportdirektor Sebastian Kehl schritt noch ein und hielt ihn von seinem Vorhaben ab.

Markus Babbel ging bei ran daher hart ins Gericht mit dem Nationalspieler. "Wenn ich sein Potenzial sehe, da gehört er ja fast zur Weltklasse. Er bringt dafür wirklich alles mit und ist der Unterschiedsspieler beim BVB, wenn er klar im Kopf ist. Aber dann siehst du halt auch wieder, dass er im Kopf sehr oft leider Kreisklasse ist", sagte der frühere Profi.