Ex-Stürmer des FC Bayern in Italien gehandelt: Verlässt Mathys Tel Tottenham schon wieder?

Zirkzee, der sein Profidebüt einst beim FC Bayern gefeiert hat, ist bei United aktuell nur Reservist. Insgesamt absolvierte er in dieser Saison bei fünf Einsätzen erst 90 Minuten, ein Treffer gelang ihm dabei nicht.

Mit Blick auf die WM im kommenden Sommer soll Zirkzee einen Wechsel anstreben, um in der Rückrunde mehr Spielpraxis zu bekommen. Abgesehen von der Roma buhlen angeblich auch der FC Everton, West Ham United, die PSV Eindhoven und Juventus Turin um Zirkzees Dienste.

Neben Zirkzee hat die Roma dem Bericht zufolge auch noch zwei weitere Spieler auf dem Schirm: Franculino vom FC Midtjylland und Mathys Tel von Tottenham Hotspur.