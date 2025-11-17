Einem Bericht der Gazzetta dello Sport zufolge gilt Joshua Zirkzee als Hauptziel. Demnach will die Roma den 24-jährigen Niederländer von Manchester United zunächst ausleihen, inklusive einer Kaufoption über 35 Millionen Euro.
Ex-Stürmer des FC Bayern in Italien gehandelt: Verlässt Mathys Tel Tottenham schon wieder?
Zirkzee, der sein Profidebüt einst beim FC Bayern gefeiert hat, ist bei United aktuell nur Reservist. Insgesamt absolvierte er in dieser Saison bei fünf Einsätzen erst 90 Minuten, ein Treffer gelang ihm dabei nicht.
Mit Blick auf die WM im kommenden Sommer soll Zirkzee einen Wechsel anstreben, um in der Rückrunde mehr Spielpraxis zu bekommen. Abgesehen von der Roma buhlen angeblich auch der FC Everton, West Ham United, die PSV Eindhoven und Juventus Turin um Zirkzees Dienste.
Neben Zirkzee hat die Roma dem Bericht zufolge auch noch zwei weitere Spieler auf dem Schirm: Franculino vom FC Midtjylland und Mathys Tel von Tottenham Hotspur.
Auch Franculino und Mathys Tel bei der Roma im Gespräch
Franculino gelangen in 26 Pflichtspielen für Midtjylland bereits 19 Treffer und drei Assists. Gehandelt wird eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro. Im Sommer galt der 21-Jährige aus Guinea-Bissau auch als Kandidat beim FC Bayern, letztlich liehen die Münchner aber stattdessen Nicolas Jackson vom FC Chelsea aus.
Tel spielte zwischen Sommer 2022 und Januar 2025 für den FC Bayern, ehe er zunächst per Leihe und dann für 35 Millionen Euro fest zu Tottenham Hotspur wechselte. Überraschend schaffte es der 20-jährige Franzose bei den Spurs nicht in den Champions-League-Kader. Insgesamt absolvierte er in dieser Saison erst 359 Pflichtspielminuten. Dabei gelangen ihm zwei Treffer, zuletzt das zwischenzeitliche 1:1 beim wilden 2:2 gegen Manchester United.
Die Roma rangiert in der Tabelle der Serie A aktuell auf Platz zwei punktgleich mit Tabellenführer Inter Mailand. In elf Ligaspielen gelangen der Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini aber erst zwölf Treffer.
AS Roma: Die nächsten Spiele
- Sonntag, 23. November: Cremonese - Roma
- Donnerstag, 27. November: Roma - Midtjylland
- Sonntag, 30. November: Roma - Napoli