Ex-Präsident von Galatasaray verhaftet: Neue Festnahmen im Wettskandal in der Türkei

Zu den Festgenommenen zählen neben dem früheren Galatasaray-Präsidenten Erden Timur auch der Vizepräsident des Erstligisten Eyüpspor, Fatih Kulaksiz, sowie ein Vertreter des türkischen Fußballverbands (TFF). Sechs Verdächtige sollen das Ergebnis der Partie Kasimpasa gegen Samsunspor am 26. Oktober 2024 beeinflusst haben. Die betroffenen Spieler sollen auf den Sieg des Gegners ihrer eigenen Mannschaft gesetzt haben.

Laut Staatsanwaltschaft wurden bei der Überprüfung von Bankkonten "verdächtige Geldflüsse" festgestellt, die auf illegale Wettgeschäfte hindeuten. Es handelt sich um die dritte große Razzia im Rahmen der laufenden Ermittlungen.