Zunächst zu den Einschätzungen der Protagonisten. "Das ist peinlich und ein schwarzer Tag für uns", sagte Trainer Jacob Neestrup. Mittelfeldspieler Thomas Delaney, einst in der Bundesliga unter anderem für Borussia Dortmund aktiv, ergänzte: "Ich schäme mich zutiefst. Das ist die Hölle."
Ex-BVB-Winderkind Youssoufa Moukoko mittendrin! Dauergast der Champions League erlebt historischen Absturz zum "Schämen"
Dänemarks Aushängeschild FC Kopenhagen hat den Grunddurchgang der Meisterschaft in der unteren Tabellenhälfte abgeschlossen und spielt somit fortan in der Abstiegsrunde. Ein historischer Absturz für den amtierenden Double-Sieger, den Rekordmeister (16 Titel) und den Champions-League-Dauergast (in drei der vergangenen vier Spielzeiten qualifiziert).
Nach einem ordentlichen Saisonstart war Kopenhagen bis Mitte September sogar Tabellenführer, ehe es rasant bergab ging. Aus den vergangenen sieben Spielen holten die Hauptstädter nur einen einzigen Punkt. Weil die Konkurrenz patzte, hätte am letzten Spieltag des Grunddurchgangs am Sonntag ein eigener Sieg für Platz sechs und damit für die Meisterrunde gereicht. Kopenhagen verlor aber aufgrund eines Gegentors tief in der Nachspielzeit mit 1:2 gegen den Randers FC.
Qualifiziert sich der FC Kopenhagen doch noch für den Europapokal?
Erstmals seit Einführung des aktuellen Ligaformats im Jahr 2020 verpasste der FCK die Meisterrunde. Somit steht schon jetzt fest, dass er die Saison mit dem schlechtesten Tabellenplatz seit 2000 (damals Achter) abschließen wird. Der erstmalige Gang in die Zweitklassigkeit droht aber noch nicht. Nur die Letzten beiden steigen ab, auf den aktuell elftplatzierten Silkeborg IF hat Kopenhagen einen Vorsprung von zehn Punkten. Tatsächlich ist sogar noch eine Europapokal-Qualifikation möglich - und zwar über zwei Wege.
Der Sieger der Abstiegsrunde spielt in einem Playoff gegen den Vierten der Meisterrunde um einen Platz in der Conference-League-Qualifikation. Zudem steht Kopenhagen im Halbfinale des nationalen Pokals, der Titelgewinn berechtigt zu einer Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation. Ungeachtet der Meisterschafts-Misere schlug sich Kopenhagen auch in dieser Champions-League-Saison passabel, bis zum letzten Spieltag war eine Teilnahme an den Playoffs möglich.
- Getty Images
Youssoufa Moukoko sollte angeblich schon im Winter verkauft werden
Die wohl größte Enttäuschung dieser Saison ist Youssoufa Moukoko. Nach einer durchwachsenen Leihe bei OGC Nizza wechselte das einstige Wunderkind im Sommer für fünf Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Kopenhagen - als drittteuerster Neuzugang der Klubgeschichte.
Zunächst stand der 21-jährige Stürmer regelmäßig in der Startelf, zuletzt kam er meist nur von der Bank - oder gar nicht zum Einsatz. In der Meisterschaft gelangen ihm lediglich drei Treffer und ein Assists. Trotz eines Vertrags bis 2030 wollte ihn Kopenhagen angeblich im Winter schon wieder verkaufen, es fand sich jedoch kein Abnehmer.
Dafür trennte sich Kopenhagen nach nur eineinhalb Jahren von Sportdirektor Sune Smith-Nielsen, der zuvor lange im klubeigenen Nachwuchsbereich tätig gewesen ist. Mit seiner Transferpolitik ist er entscheidend mitverantwortlich für den Absturz. Moukoko ist schließlich nicht der einzige Neuzugang, der nicht funktioniert hat. Vier Millionen Euro zahlte Kopenhagen im Sommer für den 17-jährigen Polen Dominik Sarapata. Ohne einen einzigen Einsatz in der Meisterschaft kehrte er im Winter per Leihe in seine Heimat zurück. Abgewanderte Schlüsselspieler wie Victor Froholdt (im Sommer für 20 Millionen Euro zum FC Porto) oder Vize-Kapitän Lukas Lerager wurden nicht entsprechend ersetzt.
Kopenhagen plagen aktuell übrigens nicht nur sportliche Probleme, sondern auch infrastrukturelle: Das Trainingsgelände ist arg renovierungsbedürftig, kürzlich wurde von großem Schimmelbefall berichtet.
Die Tabelle der dänischen Meisterschaft nach dem Grunddurchgang
Pl. Klub Sp. Tore Diff. Pkt. 1 Aarhus GF 22 46:23 23 50 2 FC Midtjylland 22 58:23 35 46 3 SønderjyskE 22 34:28 6 36 4 Bröndby IF 22 31:22 9 34 5 Viborg FF 22 37:35 2 33 6 FC Nordsjaelland 22 37:39 -2 31 7 FC Kopenhagen 22 35:34 1 29 8 Odense BK 22 36:46 -10 27 9 Randers FC 22 22:27 -5 26 10 FC Fredericia 22 30:49 -19 24 11 Silkeborg IF 22 24:45 -21 19 12 Vejle BK 22 26:45 -19 14