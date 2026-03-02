Ex-BVB-Winderkind Youssoufa Moukoko mittendrin! Dauergast der Champions League erlebt historischen Absturz zum "Schämen"

Die wohl größte Enttäuschung dieser Saison ist Youssoufa Moukoko. Nach einer durchwachsenen Leihe bei OGC Nizza wechselte das einstige Wunderkind im Sommer für fünf Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Kopenhagen - als drittteuerster Neuzugang der Klubgeschichte.

Zunächst stand der 21-jährige Stürmer regelmäßig in der Startelf, zuletzt kam er meist nur von der Bank - oder gar nicht zum Einsatz. In der Meisterschaft gelangen ihm lediglich drei Treffer und ein Assists. Trotz eines Vertrags bis 2030 wollte ihn Kopenhagen angeblich im Winter schon wieder verkaufen, es fand sich jedoch kein Abnehmer.

Dafür trennte sich Kopenhagen nach nur eineinhalb Jahren von Sportdirektor Sune Smith-Nielsen, der zuvor lange im klubeigenen Nachwuchsbereich tätig gewesen ist. Mit seiner Transferpolitik ist er entscheidend mitverantwortlich für den Absturz. Moukoko ist schließlich nicht der einzige Neuzugang, der nicht funktioniert hat. Vier Millionen Euro zahlte Kopenhagen im Sommer für den 17-jährigen Polen Dominik Sarapata. Ohne einen einzigen Einsatz in der Meisterschaft kehrte er im Winter per Leihe in seine Heimat zurück. Abgewanderte Schlüsselspieler wie Victor Froholdt (im Sommer für 20 Millionen Euro zum FC Porto) oder Vize-Kapitän Lukas Lerager wurden nicht entsprechend ersetzt.

Kopenhagen plagen aktuell übrigens nicht nur sportliche Probleme, sondern auch infrastrukturelle: Das Trainingsgelände ist arg renovierungsbedürftig, kürzlich wurde von großem Schimmelbefall berichtet.