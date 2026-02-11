Getty Images Sport
Everton-Star Jack Grealish muss hohe Gerichtskosten zahlen, nachdem er mit seinem 210.000 Pfund teuren Lamborghini eine rote Ampel überfahren hat.
Grealish wegen Nichtidentifizierung des Fahrers verurteilt
Grealish wurde nach einem Verkehrsdelikt mit seinem Luxus-Supersportwagen mit einer hohen Gerichtsgebühr und Strafpunkten in seinem Führerschein belegt. Der 30-Jährige, der derzeit als Leihgabe von Manchester City im Goodison Park spielt, wurde von der Polizei von Merseyside strafrechtlich verfolgt, nachdem sein Lamborghini Ende letzten Jahres bei einem Verkehrsverstoß von einer Kamera erfasst worden war.
Der Fall wurde letzte Woche vor dem Amtsgericht Liverpool in einem geschlossenen „Einzelrichterverfahren” verhandelt, einer Methode, die bei geringfügigen Straftaten angewendet wird, ohne dass der Angeklagte vor Gericht erscheinen muss. Grealish wurde nicht wegen des Verkehrsverstoßes selbst für schuldig befunden, sondern weil er es versäumt hatte, den Behörden die erforderlichen Angaben zur Identifizierung des Fahrers zu machen.
Richter Paul Farquhar verhängte gegen den englischen Nationalspieler sechs Strafpunkte. Zusätzlich zu den Punkten wurde Grealish mit einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1.044 £ belegt. Dieser Betrag umfasste eine Geldstrafe von 660 £, 120 £ Verfahrenskosten und eine Opferzuschlag von 264 £. Die ursprüngliche Anklage wegen Überfahrens einer roten Ampel wurde von der Polizei zurückgezogen, nachdem die Verurteilung wegen Nichtidentifizierung des Fahrers feststand.
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vor dem Spiel gegen Aston Villa.
Das Gericht hörte konkrete Details zu der Nacht des Vorfalls, der sich nur wenige Stunden vor Grealishs geplantem Einsatz in einem hochkarätigen Premier-League-Spiel ereignete. Kevin Scott, Leiter der Abteilung für Verkehrssicherheit der Polizei von Merseyside, legte eine Zeugenaussage vor, in der er detailliert beschrieb, dass der 210.000 Pfund teure himmelblaue Lamborghini auf der Leeds Street und der Vauxhall Road am Rande des Stadtzentrums von Liverpool gesichtet worden war.
„Um 23:36 Uhr am 12. September 2025 fuhr ein Lamborghini-Fahrzeug ... auf der Leeds Street/Vauxhall Road in Liverpool, Merseyside, als es 1,4 Sekunden nach dem Umschalten auf Rot die Ampel passierte“, erklärte Scott in seiner schriftlichen Aussage.
Der Verstoß ereignete sich am Vorabend des Heimspiels von Everton gegen Aston Villa, Grealishs ehemaligem Verein. Der Mittelfeldspieler spielte am nächsten Tag in diesem Spiel, das mit einem torlosen 0:0-Unentschieden endete. Nach dem Vorfall schickte die Polizei eine Mitteilung über die beabsichtigte Strafverfolgung an eine Adresse in Manchester und forderte den registrierten Halter auf, den Fahrer zu identifizieren. Als keine Antwort einging, wurde im November ein zweites Schreiben an eine 5,6 Millionen Pfund teure Immobilie in Cheshire geschickt. Grealish kam diesen Aufforderungen nicht nach, was zur Strafverfolgung führte.
Saison vorbei für Leihstar
Die rechtlichen Probleme sind der Höhepunkt einer miserablen Woche für den offensiven Mittelfeldspieler, der am Montag bestätigte, dass seine Saison 2025/26 vorzeitig beendet ist. Grealish wurde wegen eines Ermüdungsbruchs im Fuß operiert, eine Verletzung, die ihn für den Rest seiner Leihzeit bei den Toffees außer Gefecht setzen wird.
Von seinem Krankenhausbett aus teilte Grealish seinen Millionen Followern auf Instagram eine traurige Nachricht mit. „Ich wollte nicht, dass die Saison so endet, aber so ist Fußball nun mal, ich bin am Boden zerstört“, schrieb er und fügte ein Bild von sich selbst hinzu, auf dem er sich nach der Operation erholt.
Die Verletzung ist ein herber Schlag für Everton, das gehofft hatte, dass die Kreativität des 100-Millionen-Pfund-Manns dem Verein in den letzten Monaten der Saison helfen würde, sich aus der Gefahrenzone zu befreien. Stattdessen steht Grealish eine lange Rehabilitationsphase bevor, während er sich auf seine Rückkehr zu seinem Stammverein Manchester City im Sommer vorbereitet.
Rekordtransfer und ungewisse Zukunft
Grealish bleibt nach seinem 100-Millionen-Pfund-Wechsel von Aston Villa zum Etihad Stadium im Jahr 2021 der teuerste britische Fußballspieler der Geschichte. Seine Zeit an der Merseyside war jedoch durchwachsen, und diese jüngste Ablenkung außerhalb des Spielfelds trägt zu einer turbulenten Phase in seiner Karriere bei.
Die Geldstrafe von 1.044 Pfund entspricht zwar nur einem Bruchteil des Wochenlohns des Stars, aber die Ansammlung von sechs Strafpunkten ist eine erhebliche Sanktion. Grealish war einer von 2.101 Angeklagten, die letzte Woche wegen ähnlicher Vergehen vor Gericht standen, was die verschärften Maßnahmen zur Verkehrssicherheit in der Region unterstreicht.
Während er sich von seiner Operation erholt, wird sich der Fokus auf seine Zukunft auf Vereinsebene richten. Da seine Leihgabe an Everton nun effektiv beendet ist und Fragen über seine langfristige Rolle bei Manchester City offen bleiben, steht dem 30-Jährigen ein entscheidender Sommer bevor, sobald er wieder voll fit ist. Vorerst muss er sich jedoch mit den Folgen einer kostspieligen Nacht auf den Straßen von Liverpool auseinandersetzen.
