Everton-Star Jack Grealish muss hohe Gerichtskosten zahlen, nachdem er mit seinem 210.000 Pfund teuren Lamborghini eine rote Ampel überfahren hat.

Grealish wurde nach einem Verkehrsdelikt mit seinem Luxus-Supersportwagen mit einer hohen Gerichtsgebühr und Strafpunkten in seinem Führerschein belegt. Der 30-Jährige, der derzeit als Leihgabe von Manchester City im Goodison Park spielt, wurde von der Polizei von Merseyside strafrechtlich verfolgt, nachdem sein Lamborghini Ende letzten Jahres bei einem Verkehrsverstoß von einer Kamera erfasst worden war.

Der Fall wurde letzte Woche vor dem Amtsgericht Liverpool in einem geschlossenen „Einzelrichterverfahren” verhandelt, einer Methode, die bei geringfügigen Straftaten angewendet wird, ohne dass der Angeklagte vor Gericht erscheinen muss. Grealish wurde nicht wegen des Verkehrsverstoßes selbst für schuldig befunden, sondern weil er es versäumt hatte, den Behörden die erforderlichen Angaben zur Identifizierung des Fahrers zu machen.

Richter Paul Farquhar verhängte gegen den englischen Nationalspieler sechs Strafpunkte. Zusätzlich zu den Punkten wurde Grealish mit einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1.044 £ belegt. Dieser Betrag umfasste eine Geldstrafe von 660 £, 120 £ Verfahrenskosten und eine Opferzuschlag von 264 £. Die ursprüngliche Anklage wegen Überfahrens einer roten Ampel wurde von der Polizei zurückgezogen, nachdem die Verurteilung wegen Nichtidentifizierung des Fahrers feststand.