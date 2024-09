"Europas nächster Elitestürmer": Ein 100-Millionen-Euro-Stürmer ist auf einem Level mit Erling Haaland und Harry Kane

Der irre Lauf von Sportings Viktor Gyökeres wurde noch verrückter. Das hievt den 100-Mio.-Stürmer auf eine Stufe mit Harry Kane und Erling Haaland.

Geheimnis gelüftet, Rätsel gelöst? Ganz genau weiß man es auch weiterhin nicht. Viktor Gyökeres hat in seiner ersten Saison für Sporting in Lissabon sehr häufig gejubelt, 43-mal in 50 Pflichtspielen (dazu 15 Vorlagen). Doch was es mit seiner Geste beim Jubeln auf sich hat, wollte der Schwede mit ungarischen Wurzeln lange Zeit partout nicht verraten.

"Ich sag's nach der Saison, wenn wir Meister werden", bekannte er gegen Ende der Spielzeit, die Sporting mit zehn Punkten Vorsprung tatsächlich den Titel bescherte. Mit 29 Buden wurde der 26-Jährige natürlich Torschützenkönig, der Zweitplatzierte traf achtmal weniger.

Am 24. Juni, also eigentlich lange nach der Meisterfeier, postete Gyökeres schließlich ein Highlight-Video der Saison auf Instagram. Daneben stand: "Nobody cared until I put on the mask." Dieses Zitat (zu deutsch: "Niemanden interessierte, wer ich war, bis ich die Maske aufsetzte.") stammt aus dem Mund von Bane, einem Bösewicht aus der Verfilmung "The Dark Knight Rises" von 2012, die auf den Batman-Comics basiert.

Anschließend bestätigt hat der Stürmer, der einst auf Leihbasis für den FC St. Pauli auflief, nicht, dass diese Interpretation tatsächlich korrekt ist. Für Sportings Fans war dies im Sommer ohnehin nur die zweitwichtigste Frage in Sachen Gyökeres.