"Etwas ganz Besonderes": Ryan Reynolds jubelt über Pokal-Sensation von Wrexham

Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es in einem spannenden Spiel 3:3 gestanden, Wrexham gab dabei eine 3:1-Führung durch zwei späte Treffer von Forest-Joker Callum Hudson-Odoi noch aus der Hand. Im Elfmeterschießen avancierte dann aber Torhüter Arthur Okonkwo mit zwei Paraden zum Helden. Nottinghams Teammanger Sean Dyche war trotz einer B-Elf mächtig angefressen. "Die erste Halbzeit ist völlig inakzeptabel", sagte der knurrige Engländer: "Ich habe das einigen Spielern klar gemacht, und sie müssen sich selbst den Spiegel vorhalten."

Wrexham hatte nach der Übernahme von Reynolds (49) und seinem Schauspielkollege Rob McElhenney im Jahr 2021 drei Aufstiege in Folge (2023 bis 2025) geschafft. In der Championship steht der Klub nach 26 Spieltagen derzeit auf Rang neun.