"Estadio de Santiago Bernabeu" ist Geschichte: Real Madrid verkündet vor dem erstem NFL-Spiel neuen Stadion-Namen

Die Anpassung des Namens, welche Klubpräsident Florentino Perez bereits im vergangenen Jahr angekündigt hatte, hängt auch mit Werbemaßnahmen zusammen: Am kommenden Sonntag findet im Traditions-Stadion zum ersten Mal überhaupt in Spanien ein Spiel der NFL statt. Dann treffen die Washington Commanders auf die Miami Dolphins.

Das Stadion wird derzeit für dieses Spektakel umgebaut - Real hat ohnehin eine ungewöhnliche Zeit vor sich: Insgesamt müssen die Madridistas sechsmal in Folge auswärts antreten, zwei Spiele davon sind bereits absolviert.