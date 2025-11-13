Das Estadio de Santiago Bernabeu, das Stadion von Real Madrid, bekommt einen neuen, leicht angepassten, Namen. Zukünftig heißt die Austragungsstätte der Los Blancos schlicht "Bernabeu" - dies berichtet Diario AS.
"Estadio de Santiago Bernabeu" ist Geschichte: Real Madrid verkündet vor dem erstem NFL-Spiel neuen Stadion-Namen
NFL gibt spanisches Debüt in Madrid
Die Anpassung des Namens, welche Klubpräsident Florentino Perez bereits im vergangenen Jahr angekündigt hatte, hängt auch mit Werbemaßnahmen zusammen: Am kommenden Sonntag findet im Traditions-Stadion zum ersten Mal überhaupt in Spanien ein Spiel der NFL statt. Dann treffen die Washington Commanders auf die Miami Dolphins.
Das Stadion wird derzeit für dieses Spektakel umgebaut - Real hat ohnehin eine ungewöhnliche Zeit vor sich: Insgesamt müssen die Madridistas sechsmal in Folge auswärts antreten, zwei Spiele davon sind bereits absolviert.
- AFP
Umbau des Bernabeu dauerte fünf Jahre
Fünf Jahre lang (von Juni 2019 bis Mai 2024) baute Real sein Stadion um. Von Außen sticht nun vor allem die Stahlfassade ins Auge, während im Innenbereich verschiedene neue Möglichkeiten geschaffen wurden: Das Dach kann bei Bedarf geschlossen werden, Teile des Spielfelds können eingefahren werden, um den Rasen zu schonen.
Künftig soll das Bernabeu immer wieder ein Ort für Konzerte oder andere Highlights sein. Insgesamt ließen sich die Madrider den Umbau über 1,1 Milliarden Euro kosten.
Real Madrid: Die nächsten Spiele
- Elche FC - Real Madrid (23. November, 21 Uhr, LaLiga)
- Olympiacos Piräus - Real Madrid (26. November, 21 Uhr, Champions League)
- Girona - Real Madrid (30. November, 21 Uhr, LaLiga)