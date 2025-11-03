"Es wurde sehr schnell geurteilt": Ehemaliger Bundesligaprofi erläutert Krise von Florian Wirtz beim FC Liverpool

"Es herrscht in England schon eine Menge Druck, wenn man mit so einem Preisschild wechselt", betonte Stach, der sich im Sommer ebenfalls zum Schritt auf die Insel entschied und von der TSG Hoffenheim zum PL-Aufsteiger Leeds United wechselte.

Der FC Liverpool habe "einen sehr guten Start gehabt, und Flo hat immer gespielt", in den vergangenen Wochen blieben die Ergebnisse allerdings aus und die Kritik an Wirtz wuchs. "Da wurde dann auch sehr schnell geurteilt. Er hatte bisher einfach wenige Scorer, zeigte aber trotzdem auch gute Spiele."

Stach glaubt deshalb auch, dass dem 22-Jährigen der Turnaround gelingen wird: "Ich bin mir sicher, dass die Tore und Assists kommen werden, die fußballerische Qualität hat er auf jeden Fall."