Ex-Bundesligaprofi Anton Stach ist wenig verwundert über die komplizierten ersten Wochen von Florian Wirtz beim FC Liverpool.
"Es wurde sehr schnell geurteilt": Ehemaliger Bundesligaprofi erläutert Krise von Florian Wirtz beim FC Liverpool
WAS IST PASSIERT?
Im Interview mit dem kicker erklärte Stach, dass er die derzeitige Debatte um den Nationalspieler "ein bisschen mitbekommen habe". Die Schwierigkeiten, mit denen sich Wirtz derzeit herumplage, resultierten vor allem aus dem gewaltigen Unterschied zwischen der Bundesliga und der Premier League.
WAS WURDE GESAGT?
"Es herrscht in England schon eine Menge Druck, wenn man mit so einem Preisschild wechselt", betonte Stach, der sich im Sommer ebenfalls zum Schritt auf die Insel entschied und von der TSG Hoffenheim zum PL-Aufsteiger Leeds United wechselte.
Der FC Liverpool habe "einen sehr guten Start gehabt, und Flo hat immer gespielt", in den vergangenen Wochen blieben die Ergebnisse allerdings aus und die Kritik an Wirtz wuchs. "Da wurde dann auch sehr schnell geurteilt. Er hatte bisher einfach wenige Scorer, zeigte aber trotzdem auch gute Spiele."
Stach glaubt deshalb auch, dass dem 22-Jährigen der Turnaround gelingen wird: "Ich bin mir sicher, dass die Tore und Assists kommen werden, die fußballerische Qualität hat er auf jeden Fall."
WAS IST DER HINTERGRUND?
Am zurückliegenden Wochenende saß Wirtz beim 2:0-Sieg der Reds über Aston Villa erneut zunächst auf der Bank und wurde erst in der 77. Minute für Hugo Ekitike eingewechselt. Wettbewerbsübergreifend kommt der 22-Jährige, der im Sommer für rund 125 Millionen Euro Ablösesumme aus Leverkusen nach Liverpool gewechselt war, auf gerade einmal drei Assists in 14 Spielen. Ein Tor gelang ihm im Dress seines neuen Vereins noch überhaupt nicht.
TV-Experte Didi Hamann hatte deshalb jüngst schon Überlegungen angestellt, wie es für den Nationalspieler an der Anfield Roadweitergehen könnte: "Wenn Wirtz weiter so anonym bleibt wie bisher, wird sich in Liverpool etwas tun. Es wird dann mit Sicherheit Überlegungen geben, wie lange man mit ihm weitermacht."
WIE GEHT ES WEITER?
Die nächste Chance für Wirtz sich zu beweisen bietet sich am Dienstagabend, wenn die Reds in der Champions League zuhause gegen Real Madrid gefordert sind.