"Es wird sich nicht mehr endlos ziehen": Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund gibt Update zu Verhandlungen mit Dayot Upamecano

"Da wird extrem viel geschrieben, einmal hat er schon fast unterschrieben, dann ist er wahrscheinlich wieder weg. Es ist turbulent, was da alles berichtet wird, aber es ist gar nicht so. Es sind wirklich gute Gespräche, es ist auch nicht kompliziert", sagte Freund vor dem Bundesligaspiel des Rekordmeisters am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Mainz 05.

Es sei "einfach so, dass Upa ein Weltklasse-Verteidiger ist, der schon seit Monaten auf höchstem Level agiert. Für ihn ist es eine große Entscheidung, für uns ist er ganz, ganz wichtig. Und darum gibt es intensive, aber immer sehr konstruktive Gespräche", so Freund: "Wie schnell es dann gehen wird, bis eine endgültige Entscheidung fällt, kann ich jetzt nicht sagen, aber es wird sich nicht mehr endlos ziehen."