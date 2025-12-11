Es wird richtig teuer für Fans der deutschen Nationalmannschaft! "Horrende Ticketpreise" bei der WM 2026 sorgen für "Entsetzen"

Bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko müssen deutsche Fans tief in die Tasche greifen. Für das erste Spiel gegen Curacao in Houston (14. Juni, 12.00 OZ/19.00 MESZ) stehen dem DFB beispielsweise insgesamt 4307 Tickets zur Verfügung, allerdings nur 2153 Karten in der günstigsten verfügbaren Kategorie. Die teuersten Karten für den Auftakt kosten 430 Euro.

Gegen die Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) in Toronto (20. Juni, 16.00 OZ/22.00 MESZ) gehen insgesamt 2452 Tickets von rund 190 bis 515 Euro in den Verkauf. Zum Abschluss gegen Ecuador in New York/New Jersey (25. Juni, 16.00 OZ/22.00 MESZ) sind es wieder 4826 Tickets zwischen etwa 230 und 600 Euro. Die Preise für ein mögliches Finale am 19. Juli 2026 liegen im DFB-Kontingent zwischen 3580 und 7430 Euro pro Ticket.

Laut FIFA wurden in den ersten beiden Verkaufsphasen knapp zwei Millionen Tickets verkauft. Der Weltverband betreibt zudem eine Plattform zum Weiterverkauf, auf der die Preise extreme Höhen erreicht haben. Dazu kommen auf dem Zweitmarkt jeweils 15 Prozent Gebühr für den Käufer und Verkäufer. Die FIFA erklärt, diese Gebühren entsprächen den Trends in der nordamerikanischen Sportbranche, sie betont, dass alle Einnahmen reinvestiert würden, um das Wachstum des Sports zu fördern.