Das Reise Drama von der Nationalmannschaft Nigerias ist nach einem Tag offiziell beendet.

Als der Albtraum zu Ende war, meldete sich der Kapitän zu Wort. "Es waren lange 24 Stunden", schilderte Nigerias Nationalspieler William Troost-Ekong unmittelbar nach der Landung in der Heimat auf X. Fast einen ganzen Tag war die 22-köpfige Delegation der Super Eagles an einem Flughafen in Libyen gestrandet - und kündigte in Zuge dessen den Boykott der Partie im Rahmen der Afrika-Cup-Qualifikation an.