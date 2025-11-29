"Es war wie Krieg": In einem großen Spiel wäre Real Madrids Legende Roberto Carlos am liebsten nicht aufgelaufen

"Ich erinnere mich nicht gerne daran, was damals im Camp Nou passiert ist", blickte Roberto Carlos im The Obi One Podcast von Ex-Chelsea-Profi John Obi Mikel auf den denkwürdigen Abend vor rund 23 Jahren zurück.

"Es war wie Krieg, nicht wie Fußball", betonte der Brasilianer, der seinerzeit die vollen 90 Minuten über auf dem Platz stand, dies allerdings aufgrund der feindseligen Atmosphäre keineswegs genießen konnte. "Ich wollte, dass dieses Spiel so schnell wie möglich zu Ende ist. Von all den Spielen, die ich gespielt habe, ist dies das einzige, bei dem ich lieber nicht mitgespielt hätte. Die Fans waren extrem aggressiv."

Für Barca war Figo vor seinem brisanten Transfer das große Aushängeschild gewesen, bei den Blaugrana hatte er sich zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt und gewann 2000 den Ballon d'Or. Auch die Königlichen bekamen das in den Clasicos immer wieder zu spüren. Beispielsweise im November 1997, als Figo Barcelona in Madrid als Kapitän zu einem 3:2-Sieg führte, dabei zwei Assists lieferte.