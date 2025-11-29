Real Madrids legendärer Linksverteidiger Roberto Carlos erinnert sich mit Schrecken an einen berüchtigten Clasico beim FC Barcelona. Haupt- und Hassfigur dabei: Luis Figo.
"Es war wie Krieg": In einem großen Spiel wäre Real Madrids Legende Roberto Carlos am liebsten nicht aufgelaufen
- AFP
Barcelona-Fans bewarfen Luis Figo mit einem Schweinekopf
Der frühere portugiesische Weltklassespieler war 2000 nach fünf Jahren beim FC Barcelona zum Erzrivalen nach Madrid gewechselt. Entsprechend unbeliebt war Figo fortan in Katalonien - und bei einem denkwürdigen Duell Ende November 2002 entlud sich die Abneigung der Barca-Fans auf besonders geschmacklose Art und Weise.
Als Figo bei der Rückkehr an alte Wirkungsstätte einen Eckball ausführen wollte, wurde er von Anhängern Barcelonas nicht nur mit Plastikflaschen und faulem Obst, sondern auch mit einem Schweinekopf beworfen. Der Portugiese weigerte sich daraufhin kurzzeitig, weiter zu spielen und die Partie stand sogar vor dem Abbruch. Nach einer zehnminütigen Unterbrechung wurde sie dann aber doch fortgesetzt, am Ende trennte man sich mit 0:0.
Roberto Carlos denkt mit Schrecken an den Figo-Vorfall zurück: "Die Fans waren extrem aggressiv"
"Ich erinnere mich nicht gerne daran, was damals im Camp Nou passiert ist", blickte Roberto Carlos im The Obi One Podcast von Ex-Chelsea-Profi John Obi Mikel auf den denkwürdigen Abend vor rund 23 Jahren zurück.
"Es war wie Krieg, nicht wie Fußball", betonte der Brasilianer, der seinerzeit die vollen 90 Minuten über auf dem Platz stand, dies allerdings aufgrund der feindseligen Atmosphäre keineswegs genießen konnte. "Ich wollte, dass dieses Spiel so schnell wie möglich zu Ende ist. Von all den Spielen, die ich gespielt habe, ist dies das einzige, bei dem ich lieber nicht mitgespielt hätte. Die Fans waren extrem aggressiv."
Für Barca war Figo vor seinem brisanten Transfer das große Aushängeschild gewesen, bei den Blaugrana hatte er sich zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt und gewann 2000 den Ballon d'Or. Auch die Königlichen bekamen das in den Clasicos immer wieder zu spüren. Beispielsweise im November 1997, als Figo Barcelona in Madrid als Kapitän zu einem 3:2-Sieg führte, dabei zwei Assists lieferte.
Roberto Carlos über Figos Wechsel von Barca zu Real: "Es war eine Erleichterung"
Umso enttäuschter waren Barcelonas Fans, als Figo 2000 für 60 Millionen Euro Ablöse ausgerechnet zum verhassten Rivalen aus der spanischen Hauptstadt wechselte. "Vor den Spielen gegen Barcelona konnte ich nicht schlafen, weil es so schwierig war, ihn zu verteidigen", verriet Carlos, dass er sich ganz besonders freute, nicht mehr gegen Figo spielen zu müssen. "Es war eine Erleichterung, als er zu uns kam", so der Freistoßexperte, der zwischen 1996 und 2007 insgesamt 527 Pflichtspiele (69 Tore) für die Madrilenen absolvierte.
Figos größte Erfolge mit Real waren derweil der Champions-League-Triumph 2002 und zwei spanische Meistertitel (2001 und 2003). Der heute 53-Jährige machte in fünf Jahren 245 Pflichtspiele für die Königlichen, in denen er auf 58 Tore und 94 Assists kam. 2005 zog er zu Inter Mailand weiter, wo er 2009 seine Karriere beendete.
- Getty Images
Luis Figo: Seine Bilanz in Clasicos
Luis Figo in Clasicos mit dem FC Barcelona:
- Spiele: 13
- Siege: 6
- Unentschieden: 4
- Niederlagen: 3
- Tore: 3
- Assists: 4
Luis Figo in Clasicos mit Real Madrid:
- Spiele: 10
- Siege: 3
- Unentschieden: 4
- Niederlagen: 3
- Tore: 1
- Assists: 0