RB Leipzig ging mit 1:0 in Führung und hatte Chancen auf deutlich mehr Tore, erst kurz nach der Pause gelang dem FC Bayern der Ausgleich, der klare Endstand von 5:1 resultierte aus einem Dreierschlag in den letzten acht Minuten. Man könnte meinen, die Münchner mussten zwischenzeitlich zittern. Die Münchner selbst meinen das aber nicht.
Es war unter Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel zwischenzeitlich weg! Diese Entscheidung von Vincent Kompany ist exemplarisch für das Selbstverständnis des FC Bayern
"Ich wusste von Anfang an, dass wir es drehen werden", sagte Aleksandar Pavlovic anschließend. In einem Tonfall, als würde er mitteilen, dass er schon heute Morgen wusste, dass die Sonne abends im Westen untergehen wird. Gut, ein Aspekt überraschte Pavlovic dann doch: "Dass es so hoch ausgeht, das wusste ich nicht." Immerhin.
Dieses Spiel, diese Aussage. Mia san mia in Reinform. Intensiv wie lange nicht mehr strahlt der FC Bayern aktuell das vereinseigene Selbstverständnis aus. Unter Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel war es zwischenzeitlich verloren gegangen, Vincent Kompany hat es in beeindruckender Manier wiedererweckt.
Die Rekordjagd des FC Bayern München
Der FC Bayern spielt die beste Bundesligasaison der Geschichte. Nach 18 Spielen noch ungeschlagen, elf Punkte Vorsprung auf "Verfolger" Borussia Dortmund, den anderen "Verfolger" Leipzig deklassiert, eine Tordifferenz von +57, im Schnitt 3,9 Tore pro Spiel. Dazu in der Champions League Tabellenzweiter und schon gegen den Titelverteidiger Paris Saint-Germain gewonnen. Woche für Woche werden irgendwelche neuen Rekorde vermeldet, mannschaftliche und individuelle gleichermaßen.
Nichts scheint die Münchner aufhalten zu können, schon gar keine Rückstände. Sowohl am Mittwoch gegen den 1. FC Köln als auch nun gegen Leipzig kassierten sie ein 0:1, beide Spiele gewannen sie letztlich höchst souverän. 14 Punkte holte der FC Bayern in dieser Saison schon nach Rückständen und damit mehr als jeder andere Bundesligist. Für das wohl beeindruckendste Mia-san-mia-Statement dieser Saison sorgte aber Kompany höchstpersönlich und zwar in der Halbzeitpause in Leipzig.
Vincent Kompany vertraute Tom Bischof auch nach der schwachen ersten Halbzeit
Weil Konrad Laimer und Josip Stanisic verletzt fehlen und Sacha Boey krank ist, hatte Kompany gegen Leipzig keinen nominellen Rechtsverteidiger mehr zur Verfügung. Statt den auf dieser Position zumindest schon erprobten Raphael Guerreiro aufzustellen, vertraute er dem erst 20-jährigen Tom Bischof. Nie zuvor hatte der Mittelfeldspieler rechts hinten verteidigt, im Laufe dieser Saison gewöhnte ihn Kompany erstmal an die linke Abwehrseite. Und vor Bischof stellte Kompany den 17-jährigen Lennart Karl auf.
Die beiden fanden überhaupt nicht ins Spiel, immer wieder leisteten sie sich Stellungsfehler, so auch beim zwischenzeitlichen Rückstand. Spätestens zur Pause hätte wohl jeder andere Trainer die Nerven verloren und das offensichtlich gescheiterte Experiment abgebrochen. Nicht so Kompany. Tatsächlich wechselte er mit dem wiedergenesenen Joshua Kimmich zur Pause sogar einen Spieler ein, der als Rechtsverteidiger nachweislich Weltklasse verkörpert - und beorderte ihn auf seine angestammte Position im zentralen Mittelfeld.
Kompany: "Das Tor ist eher mein Fehler als von unseren beiden Jungs"
Mehr Vertrauen kann man einer wankenden Mannschaft und einem wankenden 20-Jährigen auf fremder Position kaum vermitteln. Dass der FC Bayern das Spiel drehte und letztlich mit 5:1 gewann, dürfte den Effekt multipliziert haben. Bischof hatte zwar auch nach der Pause Probleme. Doch die fielen kaum mehr ins Gewicht, weil der FC Bayern Leipzig gleichzeitig einfach überrollte.
"Zweite Halbzeit, oh mein Gott", sagte Kompany anschließend im Sky-Interview. Neben der ersten Halbzeit beim 2:1-Sieg gegen PSG in der Champions League im November dürfte es die beste dieser Saison gewesen sein. Der eingewechselte Michael Olise lieferte noch vier Scorerpunkte, Jamal Musiala feierte sein Comeback mit einem Blitz-Assist.
Und wie reagiert Kompany, als er auf das ferne 0:1 angesprochen wird? Er nimmt die Schuld auf sich. "Das Tor ist eher mein Fehler als von unseren beiden Jungs Bischof und Karl", sagte er. Können sie in ihrem jungen Alter doch nicht wissen, wie sie sich da richtig verhalten müssen. "Mit ein bisschen mehr Erfahrung weiß Lenny, dass er da nicht rauskommen und ein bisschen mehr Geduld haben muss, dann bleibt Bischi in der Kette. So kommt Bischi raus, dann kommt Upa raus. Aber die beiden sind 20 und 17." Und bekommen von ihrem Trainer gerade einen Crashkurs in Mia san mia.
