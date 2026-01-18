Es war unter Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel zwischenzeitlich weg! Diese Entscheidung von Vincent Kompany ist exemplarisch für das Selbstverständnis des FC Bayern

Mehr Vertrauen kann man einer wankenden Mannschaft und einem wankenden 20-Jährigen auf fremder Position kaum vermitteln. Dass der FC Bayern das Spiel drehte und letztlich mit 5:1 gewann, dürfte den Effekt multipliziert haben. Bischof hatte zwar auch nach der Pause Probleme. Doch die fielen kaum mehr ins Gewicht, weil der FC Bayern Leipzig gleichzeitig einfach überrollte.

"Zweite Halbzeit, oh mein Gott", sagte Kompany anschließend im Sky-Interview. Neben der ersten Halbzeit beim 2:1-Sieg gegen PSG in der Champions League im November dürfte es die beste dieser Saison gewesen sein. Der eingewechselte Michael Olise lieferte noch vier Scorerpunkte, Jamal Musiala feierte sein Comeback mit einem Blitz-Assist.

Und wie reagiert Kompany, als er auf das ferne 0:1 angesprochen wird? Er nimmt die Schuld auf sich. "Das Tor ist eher mein Fehler als von unseren beiden Jungs Bischof und Karl", sagte er. Können sie in ihrem jungen Alter doch nicht wissen, wie sie sich da richtig verhalten müssen. "Mit ein bisschen mehr Erfahrung weiß Lenny, dass er da nicht rauskommen und ein bisschen mehr Geduld haben muss, dann bleibt Bischi in der Kette. So kommt Bischi raus, dann kommt Upa raus. Aber die beiden sind 20 und 17." Und bekommen von ihrem Trainer gerade einen Crashkurs in Mia san mia.